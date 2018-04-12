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Макрон: Асад применил химоружие
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Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Макрон заявил о «доказательствах» применения Асадом химоружия 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Франция располагает доказательствами, что сирийский режим использовал химическое оружие в Сирии в конце прошлой недели, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
«Мы имеем доказательства того, что на прошлой неделе химическое оружие было использовано. И оно было использовано режимом Башара Асада», — приводит его слова РИА «Новости».
Об этом Макрон в интервью французскому телеканалу TF1.
Ранее в Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграли перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.
Перед этим глава британского правительства Тереза Мэй в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что для удара по Сирии Великобритании требуется больше доказательств совершения Дамаском «химатаки».
Канцлер Германии Ангела Меркель в свою очередь заявляла, что предоставлены «ясные и четкие» доказательства применения химического оружия в Сирии, проверить их можно еще раз, однако это не поможет Берлину в оценке.
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