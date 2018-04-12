Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Twitter, что никогда не называл точных сроков атаки на Сирию.
«Она может случиться скоро или совсем не скоро», — подчеркнул он.
«Так или иначе», отметил американский лидер, его администрация проделала «отличную работу» по «избавлению» региона от запрещенной в России группировки ИГИЛ.
«Где наше "Спасибо, Америка"?» — поинтересовался он.
В воскресенье западные СМИ сообщили, что в сирийском городе Дума был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. На следующий день Дональд Трамп обвинил в этом главу Арабской республики Башара Асада и пообещал «мощный ответ» в течение 24-48 часов.
Накануне вечером глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США по-прежнему «оценивают» доказательства якобы имевшей место химатаки, а пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что глава государства все еще не принял окончательное решение о проведении военной операции. Также она подчеркнула, что ракетный удар является не единственным «вариантом по Сирии».