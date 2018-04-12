«Мягкая политика кончилась»

Помпео заявил о конце «мягкой политики» США в отношении России

Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео должен выступить перед конгрессом в комитете сената по иностранным делам. Там экс-директор ЦРУ заявит, что «в отношении России закончилась мягкая политика». В грядущей речи Помпео будут содержаться пассажи про «восстановление США своего военного потенциала» и «модернизацию ядерных средств сдерживания». В тезисах говорится, что «трудную дипломатическую работу с Москвой » надо продолжать.

Белый дом опубликовал выдержки из речи, которую кандидат в госсекретари США и бывший директор ЦРУ Майк Помпео должен произнести в конгрессе, выступая перед комитетом сената по иностранным делам.

«Мягкая политика» в отношении России «теперь закончилась», говорится в речи Помпео, передает RT со ссылкой на Associated Press . Россия и дальше «действует агрессивно» из-за того, что США придерживались этой «мягкой» политики на протяжении «многих лет», отметит вероятный госсекретарь США.

«У администрации президента США есть длинный список мер, которые должны вынудить президента РФ Владимира Путина заплатить высокую цену», — заявлено в речи.

Теперь же, добавит Помпео, Соединенные Штаты проводят обновление своего парка «ядерных средств сдерживания», а военный потенциал «восстанавливают».

США «наложили жесткие санкции и выдворили больше российских дипломатов и разведчиков, чем когда бы то ни было еще со времен „холодной войны“, гласит текст речи экс-директора ЦРУ. Также США продолжают вооружать „храбрых девушек и юношей“, которые „сопротивляются российскому экспансионизму“ в Грузии и на Украине

По мнению Помпео, действия администрации Дональд Трампа и его стратегия национальной безопасности „исключительно верно“ определила Российскую Федерацию как „опасность“ для Америки. Однако при этом „трудная“ дипломатическая работа с Россией должна продолжаться „как и в ходе предшествовавших противостояний“ Вашингтона и Москвы, передает НСН.

Китай, Иран, Майк Помпео должен заявить комитету Сената, отмечается в выдержках из его речи, что США должны „защищать демократию“ в других странах. Так, в числе внешнеполитических направлений в речи Помпео перечисляются КНДР Сирия и Россия. В тексте делается ремарка, что по мнению Помпео, „война — это последнее средство“.

Как сообщает ФАН, Помпео утверждает, что он „не ястреб“.

»Я знаю не понаслышке, какие болезненные жертвы приносят мужчины и женщины, носящие форму. Так что, когда журналисты, большинство из которых никогда со мной не встречалось, вешают на меня или на вас ярлык «ястребов», «сторонников войны» или еще что похуже, я лишь качаю головой», — подчеркнул вероятный глава Госдепа.

Отметим, что по словам пресс-секретаря Белого Дома Сары Хакаби Сандерс, американский лидер «до сих пор верит», что добрые отношения между РФ и США «хороши для всего мира».

Однако Трамп все равно «считает, что Сирия и Россия несут ответственность за эту атаку», сказала Сандерс. Она также отметила, что информацию на счет химатаки в Сирии Белому дому предоставило разведсообщество США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва убеждена, что выдуманный предлог якобы использования химического оружия в сирийской Думе не может быть поводом для силовых действий.

«Также по-прежнему убеждены, что предлог по использованию химического оружия в Думе является выдуманным. И не может использоваться в качестве предлога для каких-то силовых действий», — сказал Песков.

Экс-президент США Джимми Картер заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп должен любой ценой избегать военных действий и ядерных ударов. По словам бывшего президента, Трамп должен понимать, что любая взаимная атака атомными бомбами приведет к катастрофе для всего человечества.

«Я молюсь за то, что [Трампу] удастся сохранить нашу стране в мире и что он не будет преувеличивать или раздувать проблемы, исходящие от КНДР, из России или Сирии», — подчеркнул Картер.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам по Сирии — после того, как посол РФ в Ливане Александр Засыпкин сказал, что российская армия будет сбивать любые ракеты, направленные на Сирию и «атаковать источники огня».

«Россия обещает сбить любые ракеты, пущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они придут: славные, новые и «умные»! Не стоило вам партнерствовать с Газовым Зверем-Душегубом», — написал Трамп.

Зверем-душегубом он называл президента Сирии Башара Асада . Ранее российские военные эксперты опровергли информацию о химатаках в Восточной Гуте — эти неподтвержденные атаки Запад хочет использовать как casus belli для удара по Сирии. При этом, хотя российские войска химзащиты и не нашли боевых отравляющих веществ в районе города Дума,

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на собственные источники сообщает о 70 погибших в Восточной Гуте, из них 43 человека погибли от химикатов. За медпомощью, по утверждениям источников, обратились около 500 человек.

Постпред РФ при Женевском представительстве ООН заявил о сомнительности сведений ВОЗ о пострадавших от предполагаемой химатаки в сирийской Думе.

«Сами представители ВОЗ были вынуждены отметить, что у них нет данных применения химического оружия в Думе и что вся эта информация основывается на источниках, находящихся далеко за пределами Сирии, в турецком Газиантепе. Поэтому у нас возникают очень серьезные вопросы к этой организации», — подчеркнул Гатилов.

Он также заявил, что Москва была возмущена публикацией бездоказательного сообщения ВОЗ.