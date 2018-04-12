Обзор зарубежных СМИ: Трамп ввязался в «гонку штанин» 

Украинцы гадают, как взорвать Крымский мост
Украинский «Обозреватель» рассказал читателям, как можно взорвать Крымский мост. «Самым простым» способом издание назвало использование грузовика с десятками или сотнями килограммов взрывчатки, а военный эксперт Олег Жданов предположил, что Украина могла бы «случайно» попасть в мост ракетой из комплекса «Гром». Однако, уверен он, «специально этого никто не сделает».
«Северный поток — 2»: Меркель может передумать
Американский Forbes рассказал, что может изменить мнение немецкого канцлера о газопроводе «Северный поток — 2» «не в лучшую сторону». Так, сама Ангела Меркель два дня назад сообщила, что может «передумать», если трубопровод лишит Украину «значимой роли» транзитера газа. Кроме того, отмечает журнал, изменить мнение Меркель может «нарастающее напряжение политических страстей».
Украина может вывести Россию из себя
Украина продает США технологические материалы по производству российского оружия, чем может «вывести Россию из себя», сообщает Sina. Автор китайского портала уверен, что продажу производственной документации, например, по пулемету КМ-7,62, можно приравнять к передаче технологий для производства российского оружия.
«Американцы, естественно, очень рады, но стоит ли игра свеч для самой Незалежной?» — интересуется журналист.
Telegram — «рассадник заговорщиков и преступников»
Иранское издание Javan назвало мессенджер Telegram «рассадником заговорщиков и преступников». По мнению автора статьи, об этом свидетельствует то, что теракты лета 2017 года в Тегеране координировались через него. В связи с этим журналист призвал власти Ирана заблокировать Telegram навсегда и заменить его аналогом, который будет контролировать государство.
Трамп ввязался в «гонку штанин»
СNN объявил о начале «гонки штанин» между лидерами США и Северной Кореи. Американский канал обратил внимание на то, сколь широки стали штанины Дональда Трампа, и задался вопросом: «Почему?». По мнению автора репортажа, президент США вступил в «гонку штанин» с коллегой из КНДР Ким Чен Ыном.
«Трамп, скорее всего, проиграет», — уверен журналист.