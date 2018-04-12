Савченко назвала срок окончания голодовки

Савченко намерена голодать, пока ее не выпустят на свободу

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко , арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве и объявившая голодовку с 23 марта, заявила, что ее здоровье ухудшается, но она продолжит голодать, пока не выйдет на свободу.

Ранее сестра Савченко Вера заявила, что депутат за 21 день голодовки похудела на 15 килограммов. По словам Веры, на условия содержания Надежда не жалуется, пьет воду и курит сигареты.

"Мое состояние на… 11 апреля 2018 года: здоровье от голодания ухудшается в пределах нормы, но не критично. Я продолжаю голодовку до того дня, пока не буду на свободе и не смогу полноценно защищаться в судах и защищать себя, свою семью, своих близких и народ Украины, пока не смогу полноценно выполнять свою деятельность как народного депутата Украины и политическую деятельность", — написала Савченко на своей странице в Facebook в четверг.

К сообщению прикреплена фотография, на которой видно, что этот же текст написан от руки на бумаге.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.