Британцы не хотят вступать в конфликт с РФ

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Опрос: британцы не хотят вступать в конфликт с Россией из-за Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британцы не хотят вступать в конфликт с Россией из-за Сирии. Об этом свидетельствуют данные опроса Sky Data Poll.
При ответе на вопрос о том, следует ли британским вооруженным силам вмешаться в конфликт в Сирии в качестве реакции на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, мнения опрошенных разделились. Поддержали операцию 36 процентов респондентов, а 37 процентов высказались против.
Однако голоса распределились иначе при ответе на вопрос, поддержат ли они военные действия Великобритании в Сирии, если они приведут к конфликту с Россией. Так, число сторонников вмешательства снизилось до 28 процентов, а противников — выросло до 48 процентов.
Газета Times со ссылкой на источник сообщила, что самолеты ВВС Великобритании готовы нанести удары по Сирии. Ранее издание сообщало, что британский премьер Тереза Мэй в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом отказалась участвовать в операции против Дамаска, потребовав больше доказательств применения химоружия в сирийском городе Дума.
Ранее было опубликовано видео якобы имевшей место химатаки в Думе, автором которого являются "Белые каски". Организация заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии, однако члены "Белых касок" ранее неоднократно были уличены в связях с террористами. При этом российские военные заранее предупреждали о том, что в районе Восточной Гуты готовится провокация с использованием химоружия, чтобы обвинить в этом Дамаск.
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