Опрос: британцы не хотят вступать в конфликт с Россией из-за Сирии

Британцы не хотят вступать в конфликт с Россией из-за Сирии . Об этом свидетельствуют данные опроса Sky Data Poll.

При ответе на вопрос о том, следует ли британским вооруженным силам вмешаться в конфликт в Сирии в качестве реакции на предполагаемую химическую атаку в городе Дума , мнения опрошенных разделились. Поддержали операцию 36 процентов респондентов, а 37 процентов высказались против.

Однако голоса распределились иначе при ответе на вопрос, поддержат ли они военные действия Великобритании в Сирии, если они приведут к конфликту с Россией. Так, число сторонников вмешательства снизилось до 28 процентов, а противников — выросло до 48 процентов.

Ранее было опубликовано видео якобы имевшей место химатаки в Думе, автором которого являются "Белые каски". Организация заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии, однако члены "Белых касок" ранее неоднократно были уличены в связях с террористами. При этом российские военные заранее предупреждали о том, что в районе Восточной Гуты готовится провокация с использованием химоружия, чтобы обвинить в этом Дамаск.