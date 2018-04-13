Экс-глава ФБР сравнил Трампа с мафиози

В своей книге Коми заявил, что Трамп эгоист, который требует от других «личной преданности».

Коми также описал Трампа как «невероятного вруна, который создал вокруг себя кокон альтернативной реальности».

Ранее Майкл Вольф , автор книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» в интервью радио "Би-би-си" заявил, что его книга может произвести «эффект голого короля» и положить конец правлению Трампа.

По его словам, история, рассказанная в книге представляет президентство Трампа таким образом, что становится очевидным его непригодность к работе.