Ещё
Экс-глава ФБР сравнил Трампа с мафиози
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава ФБР сравнил Трампа с мафиози 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экс-глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози, сообщает Associated Press.
В своей книге Коми заявил, что Трамп эгоист, который требует от других «личной преданности».
Коми также описал Трампа как «невероятного вруна, который создал вокруг себя кокон альтернативной реальности».
Ранее Майкл Вольф, автор книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» в интервью радио "Би-би-си" заявил, что его книга может произвести «эффект голого короля» и положить конец правлению Трампа.
По его словам, история, рассказанная в книге представляет президентство Трампа таким образом, что становится очевидным его непригодность к работе.
Газета.Ru: последние новости
В Британии извинились за обыск российского самолета Посольство России направило письмо больнице в Солсбери из-за диагноза Скрипалей Помпео выступил за ужесточение антироссийских санкций
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США270
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии244
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН241
Украинцы жалуются на русский язык95
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение