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«Порошенко занимается коррупционным очковтирательством»
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Немецкие СМИ рассказали о «коррупционном очковтирательстве» Порошенко 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко занимается очковтирательством, замалчивая разгул коррупции, продажность чиновников и растраты государственных денег, сообщила радиостанция Deutschlandfunk со ссылкой на украинских антикоррупционных активистов.
"Антикоррупционный закон, который президент внёс в парламент, не был одобрен Венецианской комиссией, ЕС, Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком, потому что этот закон обеспечивал самому президенту контроль над борьбой с коррупцией", — приводит радиостанция слова представителя Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Дробота.
Deutschlandfunk также цитирует еще одного активиста Павла Новика, который утверждает, что во время выборов в следующем году Порошенко будет привлечен к ответственности.
"От роли главного борца с коррупцией на Украине Порошенко никто не освобождал", — заявил Новик.
Порошенко также упрекают в том, что он лично зарабатывает на конфликте на юго-востоке страны. Интернет-портал "Марлин", как сообщает Deutschlandfunk, выяснил, что частные предприятия президента получили государственные заказы в размере 800 тысяч евро, в том числе подряд на ремонт фрегата в размере более 400 тысяч евро.
Создание антикоррупционного суда, законопроект о котором приняла в марте в первом чтении Рада, является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.
Петр Порошенко ранее заявил, что в законопроекте о создании антикоррупционного суда есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, законопроект предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.
В то же время неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International предлагала президенту страны отозвать документ и доработать его, так как считает, что он не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В частности, по мнению организации, законопроект устанавливает нереалистично высокие требования к кандидатам на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, что не позволит должным образом провести их отбор.
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