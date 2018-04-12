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Мигрантам во Франции отдали костюмы президента
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Дочь Жака Ширака отдала его старые костюмы мигрантам 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Дочь экс-президента Франции Жака Ширака Клод отдала старые костюмы и свитеры отца для помощи мигрантам, сообщает журнал L'Obs.
Историю о добром поступке Клод журналу рассказал фотограф Ян Артюс-Бертран. Зимой, когда во Францию пришли холода, он получил звонок от монахини Мари-Жо, которая заботится о мигрантах. Женщина сказала, что у нее нет достаточного количества теплой одежды, чтобы раздать ее подопечным.
"Я написал в фонд Ширака и получил ответ от Клод Ширак, которая сказала: "Я займусь этим, не волнуйся", — рассказал Артюс-Бертран.
Несколько дней спустя сестра Мари-Жо и другие волонтеры увидели машину Ширака — на ней привезли старые костюмы и свитеры бывшего президента.
"Я нахожу это восхитительным, что вещи президента будут носить беженцы (у станции метро) Порт-де-ля-Шапель", — добавил фотограф.
Жак Ширак был 22-м президентом Франции, с 1995 по 2007 год. При Шираке срок президентских полномочий был сокращён с семи до пяти лет. Всего Ширак провёл в Елисейском дворце 12 лет, таким образом, его президентство стало вторым по продолжительности во французской истории после 14-летнего правления Франсуа Миттерана.
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