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Японского чиновника обвинили в домогательствах
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Японского чиновника обвинили в домогательствах к журналисткам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Высокопоставленного чиновника Министерства финансов Японии обвинили в сексуальных домогательствах к журналисткам. Об этом сообщает ТАСС.
Поясняется, что генеральный секретарь Министерства финансов Дзюнъити Фукуда неоднократно допускал непристойные высказывания в адрес журналисток. В частности, он спрашивал, можно ли потрогать их за грудь, и приглашал пойти с ним в отель.
Данный инцидент резко осудили как представители правящего блока, так и оппозиционные партии. Министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо объявил нарушителю строгий выговор.
В феврале корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, продюсер «Дождя» Дарья Жук и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе рассказали о домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого. У Рустамовой сохранилась аудиозапись приставаний чиновника, который, игнорируя отпор, предлагал ей стать любовницей, называл «зайчуткой» и, по словам журналистки, трогал за лобок. Слуцкий обвинения отрицает, называя их «низкопробной провокацией».
Думская комиссия по этике 21 марта пришла к выводу, что в действиях депутата не было ничего недопустимого. В ответ многие издания, в том числе «Лента.ру», объявили бойкот депутату.
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