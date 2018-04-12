Японского чиновника обвинили в домогательствах к журналисткам

Высокопоставленного чиновника Министерства финансов Японии обвинили в сексуальных домогательствах к журналисткам. Об этом сообщает ТАСС.

Поясняется, что генеральный секретарь Министерства финансов Дзюнъити Фукуда неоднократно допускал непристойные высказывания в адрес журналисток. В частности, он спрашивал, можно ли потрогать их за грудь, и приглашал пойти с ним в отель.

Данный инцидент резко осудили как представители правящего блока, так и оппозиционные партии. Министр финансов и вице-премьер Японии Таро Асо объявил нарушителю строгий выговор.