На аукционе в США продадут карту с советскими военными объектами на Кубе

Последняя ставка аукциона RR Auction за карту президента США Джона Кеннеди , содержащую размещенные на Кубе в разгар карибского кризиса советские военные объекты, по которым Штаты готовились нанести удар, составила 113,305 тысяч долларов, свидетельствуют размещенные на сайте торгов данные.

Аукцион стартовал 6 апреля, стартовая цена некогда секретной карты Кеннеди составила 20 тысяч долларов, вечером в среду 11 апреля организаторы прекратили прием ставок. Официальные результаты торгов будут объявлены 12 апреля.

Карта Кеннеди "ушла с молотка" за 113 тысяч 305 долларов, для сравнения за письмо, написанное в 1778 году президентом США Вашингтоном, коллекционеры оценили лишь в 29 тысяч 384 доллара.

Документ, датирован полуднем 27 октября 1962 года и содержит информацию о нахождении советских военных объектов на Кубе, в том числе истребителей МиГ , бомбардировщиков Ил-28, ракетных катеров класса "Комар", баллистических ракет Р-12, ракет "земля-земля", а также ядерных хранилищ. Раритет, состоящий из двух скрепленных ранее клейкой лентой страниц карты и двумя листами пояснительных заметок, маркирован грифом "Секретно". Качество экспоната организаторы оценили как музейное.

27 октября 1962 года стал самым опасным днем карибского кризиса и вошел в историю как "черная суббота". Как сообщили организаторы торгов, 20 лет назад документ был передан его владельцу главой минобороны США в администрации Кеннеди Робертом Макнамара . Тот в свою очередь получил эту карту в подарок от самого президента Кеннеди, который назвал ее "победной картой", поскольку именно над ней он провел решающие часы кризиса и не поддался на давление военных, выступавших за нанесение удара по позициям СССР на Кубе.

В сопроводительном документе аукциона говорилось, что "в случае, если бы Кеннеди дал приказ на нанесение удара, эта карта показывает девять советских целей, по которым бы сбросили бомбы американцы". Благодаря тому, что лидерам США и Советского Союза удалось договориться и в ночь на 28 октября предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса, "девять указанных на карте целей стали оружием, которое США выдворили с Кубы", отмечают продавцы раритета.