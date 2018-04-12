Ещё
В США продадут карту с советскими военными объектами на Кубе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На аукционе в США продадут карту с советскими военными объектами на Кубе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок
Последняя ставка аукциона RR Auction за карту президента США Джона Кеннеди, содержащую размещенные на Кубе в разгар карибского кризиса советские военные объекты, по которым Штаты готовились нанести удар, составила 113,305 тысяч долларов, свидетельствуют размещенные на сайте торгов данные.
Аукцион стартовал 6 апреля, стартовая цена некогда секретной карты Кеннеди составила 20 тысяч долларов, вечером в среду 11 апреля организаторы прекратили прием ставок. Официальные результаты торгов будут объявлены 12 апреля.
Как сообщается на сайте торгов, в борьбе за карту Кеннеди было принято 27 ставок, и она стала самым дорогим лотом торгов "Автографы и раритеты", на котором также были представлены рукописные документы президента Джорджа Вашингтона и его супруги, писателей Эрнеста Хемингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Джорджа Оруэлла, автографы Шопена, Beatles и Rolling Stones.
Карта Кеннеди "ушла с молотка" за 113 тысяч 305 долларов, для сравнения за письмо, написанное в 1778 году президентом США Вашингтоном, коллекционеры оценили лишь в 29 тысяч 384 доллара.
Документ, датирован полуднем 27 октября 1962 года и содержит информацию о нахождении советских военных объектов на Кубе, в том числе истребителей МиГ, бомбардировщиков Ил-28, ракетных катеров класса "Комар", баллистических ракет Р-12, ракет "земля-земля", а также ядерных хранилищ. Раритет, состоящий из двух скрепленных ранее клейкой лентой страниц карты и двумя листами пояснительных заметок, маркирован грифом "Секретно". Качество экспоната организаторы оценили как музейное.
27 октября 1962 года стал самым опасным днем карибского кризиса и вошел в историю как "черная суббота". Как сообщили организаторы торгов, 20 лет назад документ был передан его владельцу главой минобороны США в администрации Кеннеди Робертом Макнамара. Тот в свою очередь получил эту карту в подарок от самого президента Кеннеди, который назвал ее "победной картой", поскольку именно над ней он провел решающие часы кризиса и не поддался на давление военных, выступавших за нанесение удара по позициям СССР на Кубе.
В сопроводительном документе аукциона говорилось, что "в случае, если бы Кеннеди дал приказ на нанесение удара, эта карта показывает девять советских целей, по которым бы сбросили бомбы американцы". Благодаря тому, что лидерам США и Советского Союза удалось договориться и в ночь на 28 октября предотвратить дальнейшую эскалацию кризиса, "девять указанных на карте целей стали оружием, которое США выдворили с Кубы", отмечают продавцы раритета.
РИА Новости: последние новости
Слуцкий прокомментировал угрозы Трампа об ударах по Сирии Кандидат в госсекретари Помпео заявляет, что он не "ястреб" Ляшко призвал вернуть Украине ядерное оружие
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля107
«РФ понесет от американцев большой ущерб»816
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус664
США рассказали о возможности удара по военным РФ175
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США27
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение