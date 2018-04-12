«Твиты Трампа угрожают всему миру»

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Мексиканский эксперт: твиты Трампа об ударах по Сирии угрожают всему миру 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Hussein Malla
Слова президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Сирии несут угрозу всему миру, считает профессор кафедры экономики Национального автономного университета Мексики Америко Сальдивар.
Трамп прокомментировал в среду в Twitter сообщения о том, что Россия готова сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. По его словам, России стоит "приготовиться, потому что ракеты прилетят", и они будут "хорошие, новые и "умные".
"Это ужасно, это как плеснуть бензин в огонь. Угроза для всего мира", — сказал Сальдивар РИА Новости.
По мнению эксперта, эти намерения могут быть попыткой США отвлечь от внутренних проблем и столкнуться с Россией в борьбе за свою гегемонию в мире.
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