Восточная Гута перешла под контроль властей Сирии

Восточная Гута полностью перешла под контроль властей Сирии

"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом", — сказал генерал.

Он добавил, что сейчас в освобожденном от боевиков городе приступят к работе подразделения военной полиции России , которые будут осуществлять контроль по соблюдению правопорядка при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии.

Центр по примирению продолжает вывод боевиков и их семей из Думы, в ближайшее время эвакуация оставшихся членов "Джейш аль-Ислам" будет завершена. По словам первого замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Владимира Познихира, боевики сдали российской стороне более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы.

В ходе операции в Думе удалось вывести более 165 тысяч человек и освободить из плена незаконных вооруженных формирований 250 заложников.