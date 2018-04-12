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Восточная Гута перешла под контроль властей Сирии
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Восточная Гута полностью перешла под контроль властей Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Борис Милованов
Сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем боевиков из группировки "Джейш аль-Ислам", сообщил журналистам начальник центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко.
"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Водруженный государственный флаг над зданием… города Думы ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а следовательно — над Восточной Гутой в целом", — сказал генерал.
Он добавил, что сейчас в освобожденном от боевиков городе приступят к работе подразделения военной полиции России, которые будут осуществлять контроль по соблюдению правопорядка при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии.
Центр по примирению продолжает вывод боевиков и их семей из Думы, в ближайшее время эвакуация оставшихся членов "Джейш аль-Ислам" будет завершена. По словам первого замначальника главного оперативного управления российского Генштаба Владимира Познихира, боевики сдали российской стороне более 400 единиц среднего вооружения, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы.
В ходе операции в Думе удалось вывести более 165 тысяч человек и освободить из плена незаконных вооруженных формирований 250 заложников.
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