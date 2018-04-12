Мэй поблагодарила Порошенко за высылку дипломатов РФ

Мэй поблагодарила Порошенко за высылку российских дипломатов

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

Мэй и Порошенко обсудили инцидент в Солсбери. Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же, после чего еще ряд стран объявили о высылке российских дипломатов.

"Премьер-министр поблагодарила президента Порошенко за проявленную Украиной поддержку и высылку 13 российских дипломатов. Она отметила, что это не только мощное проявление солидарности с Великобританией, но также проявление приверженности нашей коллективной безопасности. Премьер-министр отметила, что широта и масштаб международной реакции на инцидент в Солсбери дал России четкий сигнал, что ее враждебные действия терпеть не будут", — заявил представитель офиса британского премьера.

Мэй и Порошенко сошлись на том, что инцидент в Солсбери является лишь одним из проявлений поведения России, "демонстрирующего безразличие к международной правовой системе".