Ещё
Мэй поблагодарила Порошенко за высылку дипломатов РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй поблагодарила Порошенко за высылку российских дипломатов 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в беседе с президентом Украины Петром Порошенко назвала высылку Украиной 13 российских дипломатов проявлением приверженности Украины интересам коллективной безопасности.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
Мэй и Порошенко обсудили инцидент в Солсбери. Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же, после чего еще ряд стран объявили о высылке российских дипломатов.
"Премьер-министр поблагодарила президента Порошенко за проявленную Украиной поддержку и высылку 13 российских дипломатов. Она отметила, что это не только мощное проявление солидарности с Великобританией, но также проявление приверженности нашей коллективной безопасности. Премьер-министр отметила, что широта и масштаб международной реакции на инцидент в Солсбери дал России четкий сигнал, что ее враждебные действия терпеть не будут", — заявил представитель офиса британского премьера.
Мэй и Порошенко сошлись на том, что инцидент в Солсбери является лишь одним из проявлений поведения России, "демонстрирующего безразличие к международной правовой системе".
"Премьер-министр отметила, что поддержка Украины должна быть ключевым элементом в реакции Запада", — указывается в заявлении.
РИА Новости: последние новости
СМИ: Мэй приказала направить флот на расстояние ракетного удара по Сирии Италия не собирается участвовать в боевых действиях в Сирии США намерены скоординировать с союзниками ответ по Сирии, заявили в госдепе
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«РФ понесет от американцев большой ущерб»163
Мэй направила флот к Сирии306
США рассказали о возможности удара по военным РФ24
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»108
«РФ не смогла гарантировать неприменение химоружия в Сирии»15
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение