«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»

Агентство Associated Press обнародовало основные пункты грядущего выступления кандидата на пост Государственного секретаря США Майкла Помпео на слушаниях в Комитете по иностранным делам сената. Одним из них станет заявление о том, что мягкая политика в отношении России завершилась из‐за ее агрессивного поведения.
В тексте содержится утверждение, что администрация Дональда Трампа считает Россию опасностью для своей страны, однако, дипломатическая работа с ней должна быть продолжена, несмотря на все сложности, пишет агентство.
Кроме того Помпео собирается заверить сенаторов, что в случае утверждения его на посту Госсекретаря, он сразу же начнет стремиться к исправлению совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.
Претендент на должность главы дипломатического ведомства также укажет на необходимость защищать демократию в других странах, напомнив при этом, что война является последним средством для достижения целей. Помпео также намерен уделить внимание темам отношений с Китаем и КНДР.
Дональд Трамп отправил прежнего госсекретаря Рекса Тиллерсона в отставку 13 марта, но это решение вступило в силу в конце месяца. Причиной отставки стали разногласия. Президент предложил на должность госсекретаря кандидатуру действующего директора ЦРУ Майка Помпео.