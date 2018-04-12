Как власти США хотели повлиять на выборы президента в РФ

Как американские власти пытались повлиять на президентские выборы в России

Российские специалисты установили 12 СМИ, пытавшихся оказать влияние на выборы президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов . По его словам, большая часть этих изданий финансируется из США . Климов добавил, что в предвыборный период было выявлено более тысячи публикаций, дискредитирующих избирательный процесс в стране. Ранее сенатор отмечал, что Вашингтон ежегодно тратит десятки миллионов долларов на акции по вмешательству во внутренние дела Москвы

Влияние на прошедшие 18 марта 2018 года выборы президента РФ пытались оказать 12 СМИ, почти все они — финансируются из американских источников. Об этом заявил журналистам председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов

«Мы выделили из всего объёма тех, кто вещал, 12 организаций. Большая часть из них — это организации, которые находятся на довольствии непосредственно Соединённых Штатов Америки, главным образом Госдепартамента США», — сообщил Климов.

По его словам, специалисты Совета Федерации выявили более тысячи пропагандистских публикаций, которые прямо или косвенно посвящены избирательной кампании в РФ. Цель данных материалов — дискредитация и бойкот выборов путём воздействия на «конкретные целевые аудитории».

Десять направлений вмешательства

В начале апреля Климов рассказал о том, что, помимо информационных вбросов, хакеры из иностранных государств совершили DDoS-атаку на информационные ресурсы Центральной избирательной комиссии . Как уточнили ранее в ЦИК, источники атаки — IP-адреса из 15 стран.

Комиссия Совета Федерации определила десять направлений вмешательства в электоральный суверенитет России. Речь идёт о социологических опросах, публичной и безапелляционной критике, «откровенной пропаганде и агитации на русском языке», воспрепятствовании голосованию (имеется в виду блокада избирательных участков на Украине . — RT), кибератаках.

Также вмешательства в дела России происходят посредством финансирования из-за рубежа наблюдателей и агитаторов, подкуп гражданских активистов, непризнание западом результатов выборов в Крыму , распространение недостоверной информации о президенте РФ Владимире Путине и «плановое моделирование и раздувание через СМИ определённых событий», заключила комиссия.

На поддержку этой деятельности США ежегодно тратят десятки миллионов долларов. В 2018 году перед выборами главы российского государства американские власти увеличили поток финансирования, чтобы повлиять на ход голосования.

Как пояснил Климов, деньги в Россию поставляются «по серым схемам, чёрным налом». Источниками финансирования выступают Госдеп, ЦРУ Пентагон . Часть средств выделяется в рамках закона США о противодействии России и из фондов, аффилированных с правительственными организациями.

Климов полагает, что вмешательство во внутренние дела Москвы осуществляет конгломерат институтов без единого центра управления. Активную поддержку этой сетевой структуре наряду с США оказывают Великобритания и ряд стран континентальной Европы.

Зафиксированные Советом Федерации нарушения суверенитета РФ в электоральный период Климов охарактеризовал как «агрессивные и множественные». При этом сенатор отметил, что зарубежные кураторы «не достигли тех рубежей, на которые рассчитывали».

Доклад Совета Федерации, где будут подробно проанализированы методы вмешательства в ход избирательной кампании, опубликуют после инаугурации президента РФ, которая пройдёт 7 мая.

Выработка комплексного подхода

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк сообщил в беседе с RT, что по результатам анализа будут выработаны дополнительные меры для противодействия попыткам вмешательства в дела РФ.

«В первую очередь стоит говорить о постоянном мониторинге соцсетей и СМИ, получающих финансирование из BBG (Совета управляющих по вопросам вещания — RT). Это «Голос Америки»*, «Радио Свобода»** и его филиал — «Настоящее время». Эти издания являются главным распространителями очерняющей Россию информации и не особо скрывают свою пропагандистскую направленность», — отметил Данюк.

По словам эксперта, Совет Федерации не собирается бороться с альтернативной точкой зрения, а также строить некий защитный купол или формировать систему тотального контроля за информацией. Суть намерений сенаторов заключается в выработке комплексного подхода к проблеме защиты суверенитета и в постоянной просветительской работе, особенно с молодёжью.

«Россия не будет закрываться от внешнего мира. Все прекрасно понимают, что это тупиковый путь в современных условиях. Невозможно отследить все манипуляции с информацией и перекрыть финансы, которые получают прозападные структуры. Однако можно требовать соблюдения уже принятых законов и доводить до общества информацию о тех организациях, которые пытаются раскачать обстановку в стране, распространяя недостоверные сведения», — подчеркнул Данюк.

** «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.