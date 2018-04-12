Мэй будет координировать «ответ» на химатаку в Сирии

Тереза Мэй будет координировать «международный ответ» на химатаку в Сирии

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Кабинет министров Великобритании постановил, что премьер-министр страны должна вместе с США Францией продолжать координировать международный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй поручили координировать с США и Францией международный ответ на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума , сообщает пресс-служба кабинета министров. «Кабинет согласился, что режим Асада и в прошлом применял химоружие, и что с высокой степенью вероятности режим несет ответственность за субботнюю химатаку. Премьер-министр заявила, что это еще один пример эрозии международного законодательства в том, что касается применения химоружия, что серьезно беспокоит нас всех», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости. Также в сообщении говорится, что что необходимо принять меры «для облегчения страданий населения и для предотвращения дальнейшего применения химоружия режимом Асада». В минувший вторник офис британского премьера сообщил, что Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии. Теперь от Терезы Мэй зависит, примет ли Великобритания участие в военных действиях против Сирии. Лидер оппозиции Джереми Корбин и ряд других парламентариев уже призвали правительство все же проконсультироваться с парламентом по такому серьезному вопросу.