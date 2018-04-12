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Мэй будет координировать «ответ» на химатаку в Сирии
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Тереза Мэй будет координировать «международный ответ» на химатаку в Сирии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Cpna ZUMAPRESS.com Globallookpress
Кабинет министров Великобритании постановил, что премьер-министр страны должна вместе с США и Францией продолжать координировать международный ответ на предполагаемую химатаку в Сирии.
Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй поручили координировать с США и Францией международный ответ на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума, сообщает пресс-служба кабинета министров.
«Кабинет согласился, что режим Асада и в прошлом применял химоружие, и что с высокой степенью вероятности режим несет ответственность за субботнюю химатаку. Премьер-министр заявила, что это еще один пример эрозии международного законодательства в том, что касается применения химоружия, что серьезно беспокоит нас всех», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Также в сообщении говорится, что что необходимо принять меры «для облегчения страданий населения и для предотвращения дальнейшего применения химоружия режимом Асада».
В минувший вторник офис британского премьера сообщил, что Мэй, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон сошлись на том, что во имя поддержания запрета на применение химоружия международное сообщество должно отреагировать на предполагаемую атаку в Сирии. Теперь от Терезы Мэй зависит, примет ли Великобритания участие в военных действиях против Сирии.
Лидер оппозиции Джереми Корбин и ряд других парламентариев уже призвали правительство все же проконсультироваться с парламентом по такому серьезному вопросу.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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