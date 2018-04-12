В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе

Российский флот недостаточно силен для сражений с Военно-морскими силами США , а в случае воздушного боя РФ понесет от американцев большой ущерб. В случае попадания США по расположенным в Сирии позициям российских военных Москва , скорее всего, применит альтернативные варианты ответного удара, пишет The Drive.

Авторы американского издания Тайлер Роговей и Джозеф Тревитик отмечают, что большинство прогнозов о реакции РФ на возможный удар США по российским позициям в Сирии сводится к использованию Россией крылатых ракет Х-101, Х-32 или «Калибров», которые бы поражали американские корабли в Средиземном море.

В The Drive полагают, что президент Сирии Башар Асад не является настолько ценным союзником России, чтобы из-за него рисковать конфликтом с США. «Это мгновенно сделает море полем битвы, что не является привлекательной реальностью для ВМФ России. Общие последствия такого шага были бы слишком серьезными», — считают в издании.

Роговей и Тревитик заметили, что в случае, если американский удар заденет позиции российских военных, то в ответ Россия атакует позиции противников Асада на востоке Сирии, поддерживаемых США, в частности, Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил.

«Особенно привлекательной целью будет военная база, расположенная недалеко от города Эт-Танф вблизи связки иорданской, иракской и сирийской границ», — пишут авторы. В The Drive отмечают, что в июне 2016 года ВКС России уже наносили удары по сирийской оппозиции в составе пограничного гарнизона в Эт-Танфе в провинции Хомс, с тех пор проправительственные силы, по мнению американского издания, регулярно атакуют военную базу международной коалиции.

Кроме Эт-Танфа, где расположены военные США, Россия, по мнению Роговея и Тревитика, может атаковать аналогичные позиции на севере (город Эр-Ракка) и северо-востоке страны ( город Дейр-эз-Зор ).

В The Drive добавляют, что если до этого дойдет, Россия наверняка быстро предупредит США об атаке на базу в Эт-Танфе, в результате чего американские военные успеют ее покинуть. «Но даже если американские спецслужбы освободят эти места до нападения России, уничтожение инфраструктуры на форпостах может быть заявлено как победа Москвы», — заключают авторы.

В издании полагают, что «отправка самолетов для выполнения этой задачи приведет к крупным потерям российских тактических самолетов от американских истребителей», в частности, от F-22 Raptor. «Скорее всего, Кремль обратится к крылатым ракетам морского и воздушного базирования», — пишут авторы.

В апреле американский эсминец «Дональд Кук», оснащенный 60 крылатыми ракетами «Томагавк», подошел на расстояние в 100 километров к сирийскому городу Тартус . Там расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.