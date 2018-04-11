Мэй направила флот к Сирии

СМИ: Мэй приказала направить флот на расстояние ракетного удара по Сирии

Отмечается, что удар по Сирии может быть нанесен уже в четверг вечером. По данным газеты, Мэй созвала срочное совещание кабинета в среду вечером, прервав пасхальные каникулы министров.

Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.