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Мэй направила флот к Сирии
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СМИ: Мэй приказала направить флот на расстояние ракетного удара по Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии, пишет газета в Telegraph со ссылкой на источники.
>> Британия отказалась бомбить Сирию
Отмечается, что удар по Сирии может быть нанесен уже в четверг вечером. По данным газеты, Мэй созвала срочное совещание кабинета в среду вечером, прервав пасхальные каникулы министров.
Запад ранее обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Президент США Дональд Трамп обещал до среды принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР. Потом он написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут "хорошими, новыми и "умными".
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