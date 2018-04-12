Ещё
Запад может втянуть РФ в приднестровский конфликт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Россия может быть втянута Западом в приднестровский конфликт»: Додон 

360tv.ru
Фото: ТАСС
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире программы «Прямая линия» на телеканале Accent TV о том, что нерешенная проблема Приднестровья может явиться для Запада поводом для втягивания России в региональный конфликт.
По словам Додона, важно суметь не допустить дестабилизации ситуации не только в стране, но и в целом регионе.
Для Молдавии опасно то, что Запад ищет, где бы зацепить Россию. У нас есть нерешенный приднестровский конфликт, поэтому противостояние между Западом и Россией может привести к тому, что какому-то ястребу придет в голову разморозить конфликт, чтобы затянуть сюда Россию, которая захочет защитить своих граждан в регионе, и выставить ее агрессором. Я буду делать все, чтобы избежать этой горячей точки
— Игорь Додон.
Противостояние молдавского президента против парламентского большинства и правительства нарастает и обостряется с каждым днем. Основным предметом споров по-прежнему остается внешняя политика страны. Додон настаивает на сближении Молдавии с Востоком, в частности с Россией, в то время как сторона оппонентов наоборот, склоняется в сторону Запада.
Игорь Додон блокирует все инициативы проевропейских властей, а депутаты, в свою очередь, не поддерживают предложения молдавского лидера.
Ранее, лидер Молдавии Игорь Додон рассказал об условиях возвращения Приднестровья в состав страны.
360tv.ru: последние новости
Американские СМИ делают прогнозы столкновения России и США СМИ США рассказали, какими могут быть новые удары американских военных по Сирии Санкции против российского госдолга могут обрушить глобальную финансовую систему — Минфин США
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«РФ понесет от американцев большой ущерб»396
США рассказали о возможности удара по военным РФ64
В США передумали вводить санкций против России6
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус22
Путин прокомментировал мировую обстановку547
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение