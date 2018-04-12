Запад может втянуть РФ в приднестровский конфликт

«Россия может быть втянута Западом в приднестровский конфликт»: Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в эфире программы «Прямая линия» на телеканале Accent TV о том, что нерешенная проблема Приднестровья может явиться для Запада поводом для втягивания России в региональный конфликт.

По словам Додона, важно суметь не допустить дестабилизации ситуации не только в стране, но и в целом регионе.

Для Молдавии опасно то, что Запад ищет, где бы зацепить Россию. У нас есть нерешенный приднестровский конфликт, поэтому противостояние между Западом и Россией может привести к тому, что какому-то ястребу придет в голову разморозить конфликт, чтобы затянуть сюда Россию, которая захочет защитить своих граждан в регионе, и выставить ее агрессором. Я буду делать все, чтобы избежать этой горячей точки

— Игорь Додон.

Противостояние молдавского президента против парламентского большинства и правительства нарастает и обостряется с каждым днем. Основным предметом споров по-прежнему остается внешняя политика страны. Додон настаивает на сближении Молдавии с Востоком, в частности с Россией, в то время как сторона оппонентов наоборот, склоняется в сторону Запада.

Игорь Додон блокирует все инициативы проевропейских властей, а депутаты, в свою очередь, не поддерживают предложения молдавского лидера.

Ранее, лидер Молдавии Игорь Додон рассказал об условиях возвращения Приднестровья в состав страны.