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Стало известно о готовности Мэй санкционировать удар по Сирии
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Стало известно о готовности Мэй санкционировать удар по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента, сообщили британские СМИ со ссылкой на источники.
Парламент Британии вернется с пасхальных каникул только 16 апреля, сообщает Би-би-си.
Во вторник сообщалось, что Великобритания изучает возможности нанесения удара по Сирии в связи с якобы проведенной там «химатакой» вместе с Францией, США или другими странами.
При этом сообщалось, что для одобрения подобной акции власти обратятся к парламенту, хотя Мэй могла бы сделать это и без одобрения со стороны депутатов. В пример приводятся события 2013 года, когда инициатива экс-премьера Дэвида Кэмерона по нанесению удара по Сирии была отвергнута Палатой общин.
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