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Боевики обстреляли демонстрантов в сирийской Думе
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Боевики обстреляли демонстрантов в сирийской Думе, четверо погибли 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Sameer Al-Doumy
Боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам*" открыли огонь по проправительственной демонстрации в городе Дума в Восточной Гуте, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.
"Мне сообщили, что боевики стреляют по демонстрантам, сожгли плакаты и флаги. Застрелили четверых мужчин", — рассказал Джамаль.
По словам правозащитника, обстрел одной из демонстраций начался в момент, когда из Восточной Гуты выезжал автобус с российскими журналистами.
В среду Минобороны РФ сообщило, что автобус с представителями российских СМИ, возвращающимися после подготовки сюжета о Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. Трое журналистов "получили легкие ранения ног", они на месте получили всю необходимую медицинскую помощь.
*Террористическая организация, запрещена в России
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