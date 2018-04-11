Боевики обстреляли демонстрантов в сирийской Думе, четверо погибли

Боевики радикальной группировки "Джейш аль-Ислам*" открыли огонь по проправительственной демонстрации в городе Дума в Восточной Гуте, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости сирийский правозащитник и общественный деятель Аммар Джамаль.

"Мне сообщили, что боевики стреляют по демонстрантам, сожгли плакаты и флаги. Застрелили четверых мужчин", — рассказал Джамаль.

По словам правозащитника, обстрел одной из демонстраций начался в момент, когда из Восточной Гуты выезжал автобус с российскими журналистами.