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Правящая партия объявила о победе Алиева
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Правящая партия Азербайджана объявила о победе Алиева на выборах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правящая партия Азербайджана объявила о победе своего кандидата, действующего главы государства Ильхама Алиева, на внеочередных президентских выборах, которые прошли в стране в среду.
За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе Алиев. По результатам exit polls нескольких компаний, Алиев набрал не менее 82% голосов, его ближайший соперник Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" — не менее 3%.
"Мы полагаем, что Азербайджан в следующие семь лет под руководством Ильхама Алиева будет развиваться и укрепляться. Эти годы будут годами развития страны", — заявил на пресс-конференции в штабе "Нового Азербайджана" исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.
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