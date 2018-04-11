Правящая партия объявила о победе Алиева

Правящая партия Азербайджана объявила о победе Алиева на выборах

Правящая партия Азербайджана объявила о победе своего кандидата, действующего главы государства Ильхама Алиева , на внеочередных президентских выборах, которые прошли в стране в среду.

За высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе Алиев. По результатам exit polls нескольких компаний, Алиев набрал не менее 82% голосов, его ближайший соперник Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" — не менее 3%.