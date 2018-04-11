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Генштаб заявил об отсутствии следов «химатаки» в Думе
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Генштаб ВС России заявил об отсутствии следов «химатаки» в Думе 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экспертиза грунта с места предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума не выявила отравляющих веществ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир.
«Хочу подчеркнуть, что 9 апреля, спустя сутки после якобы имевшей место химатаки в Думе, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли непосредственно на место проведения предполагаемого инцидента», — сказал он.
По его словам, специалистами были взяты пробы грунта, а также собраны осколки «с так называемого места якобы „применения“ химоружия».
«Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ. В результате обследования территории, посещения медицинского учреждения, показанного на съемках «Белых Касок», опроса медперсонала и больных не было выявлено ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших среди жителей этого города», — добавил он.
Ранее стало известно, что результаты проверки Центра по примирению враждующих сторон также показали отсутствие каких-либо следов использования отравляющих веществ в Думе.
9 апреля врачи больницы города Думы в Сирии опровергли информацию о поступлении больных с признаками химического отравления.
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