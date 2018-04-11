Генштаб заявил об отсутствии следов «химатаки» в Думе

Генштаб ВС России заявил об отсутствии следов «химатаки» в Думе

Экспертиза грунта с места предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума не выявила отравляющих веществ. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир.

«Хочу подчеркнуть, что 9 апреля, спустя сутки после якобы имевшей место химатаки в Думе, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли непосредственно на место проведения предполагаемого инцидента», — сказал он.

По его словам, специалистами были взяты пробы грунта, а также собраны осколки «с так называемого места якобы „применения“ химоружия».

«Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ. В результате обследования территории, посещения медицинского учреждения, показанного на съемках «Белых Касок», опроса медперсонала и больных не было выявлено ни фактов применения отравляющих веществ, ни пострадавших среди жителей этого города», — добавил он.

Ранее стало известно, что результаты проверки Центра по примирению враждующих сторон также показали отсутствие каких-либо следов использования отравляющих веществ в Думе.