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Украине предрекли исчезновение с карты мира
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Украине предрекли исчезновение с карты мира 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко, ныне возглавляющей политическую партию «Гражданская инициатива», заявил, что в будущем Украина как государство может исчезнуть. Об этом сообщает РИА «Новости».
>> Новый удар: Украина атакует «Северный поток-2»
По словам Гриценко, коррупция в стране уже уничтожила кораблестроение и авиапромышленность, а в будущем может привести к полному исчезновению украинского государства.
«Мы можем исчезнуть с карты от массовой коррупции и разочарования. Люди все выедут, а Украина как территория останется», — считает экс-министр.
Гриценко назвал «реальной проблемой» коррумпированность чиновников, ответственных за транзит газа в Европу. При этом строительство «Северного потока-2», по его мнению, не представляет серьезной угрозы для Украины.
«Украина понесет потери, если газ пойдет по другому газопроводу. Катастрофичны ли они? Нет, не катастрофичны», — сказал Гриценко.
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