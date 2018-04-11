Украине предрекли исчезновение с карты мира

По словам Гриценко, коррупция в стране уже уничтожила кораблестроение и авиапромышленность, а в будущем может привести к полному исчезновению украинского государства.

«Мы можем исчезнуть с карты от массовой коррупции и разочарования. Люди все выедут, а Украина как территория останется», — считает экс-министр.

Гриценко назвал «реальной проблемой» коррумпированность чиновников, ответственных за транзит газа в Европу. При этом строительство «Северного потока-2», по его мнению, не представляет серьезной угрозы для Украины.