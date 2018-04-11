Украине предрекли исчезновение с карты мира 

Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко, ныне возглавляющей политическую партию «Гражданская инициатива», заявил, что в будущем Украина как государство может исчезнуть. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Гриценко, коррупция в стране уже уничтожила кораблестроение и авиапромышленность, а в будущем может привести к полному исчезновению украинского государства.
«Мы можем исчезнуть с карты от массовой коррупции и разочарования. Люди все выедут, а Украина как территория останется», — считает экс-министр.
Гриценко назвал «реальной проблемой» коррумпированность чиновников, ответственных за транзит газа в Европу. При этом строительство «Северного потока-2», по его мнению, не представляет серьезной угрозы для Украины.
«Украина понесет потери, если газ пойдет по другому газопроводу. Катастрофичны ли они? Нет, не катастрофичны», — сказал Гриценко.