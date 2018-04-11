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Пентагон подготовил разные варианты удара по Сирии
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Пентагон подготовил разные варианты удара по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство обороны США готово предоставить варианты военных действий в ответ на якобы применение химоружия Сирией, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
В то же время Мэттис заметил, что Пентагон все еще оценивает «подозрительную химическую атаку» в Сирии, сообщает Agence France-Presse.
Ранее в среду Трамп написал в своем Twitter, что России нужно приготовиться сбивать хорошие, новые и «умные» ракеты, которые будут выпущены по Сирии. Перед этим он обсудил со своими советниками новый ракетный удар по Сирии. Утверждалось, что эта атака должна стать мощнее прошлогодней, когда был нанесен удар по военной базе в провинции Хомс.
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