Российские журналисты рассказали об обстреле в Сирии

Попавшие под обстрел в Сирии российские журналисты рассказали подробности произошедшего.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. В результате корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканал "Россия-1" Михаил Виткин и оператор телеканала "Звезда" Владислав Додонов получили легкие ранения ног. Угрозы их жизни нет.
"Приехали мы в Думу, повесили флаги. Все ликуют, мирные жители братаются с военными — все хорошо. Потом пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух. Боевики разгоняли мирных жителей, чтобы сорвать флаг", — рассказал РЕН ТВ военный корреспондент телеканала Валентин Трушнин.
По его словам, боевики сорвали флаг, а местные жители начали кидать в них камнями.
"Начинается такая перестрелка. В одного из боевиков попадают камнем. И он веером начинает стрелять. Попадает в наш автобус… Автобус был битком. Хорошо, что мы все легли, когда стрельба началась", — рассказал Трушнин.
Как сообщает телеканал НТВ, корреспондент телеканала Алексей Ивлев уже связался с редакцией и сообщил, что ранения легкие — пострадали ноги.
Телеканал Россия-24 сообщил, что в городе Думе ранен оператор Михаил Виткин. Корреспондент Александр Билибов не пострадал, отметил телеканал.