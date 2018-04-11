Российские журналисты рассказали об обстреле в Сирии

Попавшие под обстрел в Сирии журналисты рассказали подробности случившегося

Попавшие под обстрел в Сирии российские журналисты рассказали подробности произошедшего.

"Приехали мы в Думу, повесили флаги. Все ликуют, мирные жители братаются с военными — все хорошо. Потом пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух. Боевики разгоняли мирных жителей, чтобы сорвать флаг", — рассказал РЕН ТВ военный корреспондент телеканала Валентин Трушнин.

По его словам, боевики сорвали флаг, а местные жители начали кидать в них камнями.

"Начинается такая перестрелка. В одного из боевиков попадают камнем. И он веером начинает стрелять. Попадает в наш автобус… Автобус был битком. Хорошо, что мы все легли, когда стрельба началась", — рассказал Трушнин.

Как сообщает телеканал НТВ, корреспондент телеканала Алексей Ивлев уже связался с редакцией и сообщил, что ранения легкие — пострадали ноги.

Телеканал Россия-24 сообщил, что в городе Думе ранен оператор Михаил Виткин. Корреспондент Александр Билибов не пострадал, отметил телеканал.