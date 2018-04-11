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Трамп пока не договорился с союзниками по Сирии
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CNN: Трамп пока не договорился с союзниками по Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: AP Photo/Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп пока так и не достиг окончательной договоренности со странами-союзниками относительно возможного удара по Сирии в связи с утверждениями о химической атаке. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.
По сведениям его источников, американский лидер в настоящее время проводит активные консультации по данному вопросу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером-министром Великобритании Терезой Мэй. Как отмечает телеканал, "возможно, что нанесение ударов не начнется до конца недели".
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