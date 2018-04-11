Трамп пока не договорился с союзниками по Сирии

Президент США Дональд Трамп пока так и не достиг окончательной договоренности со странами-союзниками относительно возможного удара по Сирии в связи с утверждениями о химической атаке. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.
По сведениям его источников, американский лидер в настоящее время проводит активные консультации по данному вопросу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером-министром Великобритании Терезой Мэй. Как отмечает телеканал, "возможно, что нанесение ударов не начнется до конца недели".