Украинцев начнут хоронить в парках и скверах

Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный законопроект, предусматривающий для разгрузки кладбищ биопогребение умерших людей в парках, лесопарках, скверах и на других земельных участках.

Как сообщает «112 Украина », проект поправок в закон «О погребении и похоронном деле» предусматривает, что в населенных пунктах разрешается отводить места биопогребения умерших не только на территориях кладбищ, но и в парках, лесопарках, парках культуры и отдыха.

Биопогребением называется разновидность погребения с использованием материалов, которые разлагаются на протяжении пяти лет. Над местом биопогребения не устанавливают никаких надмогильных сооружений, ограничиваясь только табличкой.

Как отмечается, в пояснительной записке, документ направлен на «дерегуляцию предпринимательской деятельности в сфере ритуальных услуг» и «создание конкурентной среды», а также развитие такого вида погребения, как кремация.

Кроме биопогребения законопроект предусматривает введение определений, «колумбарий» (сооружение для захоронения урн с прахом), «надругательство над могилой», «надругательство над телом умершего» и других.

Проект поправок предусматривает введение санкций за ненадлежащее самовольное использование кладбищенских и надмогильных сооружений, склепов, урн с прахом, могил или другие действия с целью посрамить семейную или общественную память об умершем. За эти действия предусматривается наказание от штрафа до лишения свободы до двух лет.