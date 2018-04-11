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Олланд напомнил Макрону про обезглавленного короля
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Олланд напомнил Макрону про обезглавленного короля 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Экс-президент Франции Франсуа Олланд раскритиковал своего преемника Эммануэля Макрона за использование королевских символов, напомнив ему о том, что французы обезглавили своего последнего монарха.
Олланд раскритиковал Макрона за его «высокомерный» стиль правления. По словам бывшего президента Франции, те, кто говорит, что люди ищут короля, не должны забывать о том, что живут в стране, где последнего монарха обезглавили, передает Reuters.
По мнению Олланда, Макрон использует с самого начала своего президентского срока символы королей. В пример он приводит решение президента Франции обратиться к законодателям в Версале — роскошной резиденции французских монархов.
Король Людовика XVI был обезглавлен в центре Парижа в 1793 году.
СМИ уже критиковали Макрона за его пристрастие к символам королевской власти.
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