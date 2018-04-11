Олланд напомнил Макрону про обезглавленного короля

Олланд раскритиковал Макрона за его «высокомерный» стиль правления. По словам бывшего президента Франции, те, кто говорит, что люди ищут короля, не должны забывать о том, что живут в стране, где последнего монарха обезглавили, передает Reuters

По мнению Олланда, Макрон использует с самого начала своего президентского срока символы королей. В пример он приводит решение президента Франции обратиться к законодателям в Версале — роскошной резиденции французских монархов.

Король Людовика XVI был обезглавлен в центре Парижа в 1793 году.

СМИ уже критиковали Макрона за его пристрастие к символам королевской власти.