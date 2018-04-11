Генштаб заявил об имитации химатаки в Думе

Представители организации "Белые каски" специально разыграли перед видеокамерами химическую атаку на мирных жителей в сирийском городе Дума. Об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
"7 апреля была предпринята вероятно последняя попытка фабрикации ложных свидетельств якобы применения сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте. Действующие исключительно в рядах террористов одиозные "Белые каски" в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную "химическую атаку" на мирных жителей города Дума", — сказал он.