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Генштаб заявил об имитации химатаки в Думе
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Генштаб ВС РФ: «Белые каски» сымитировали химатаку на мирных жителей в городе Дума 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: Syrian Civil Defense White Helmets via AP
Представители организации "Белые каски" специально разыграли перед видеокамерами химическую атаку на мирных жителей в сирийском городе Дума. Об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
"7 апреля была предпринята вероятно последняя попытка фабрикации ложных свидетельств якобы применения сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте. Действующие исключительно в рядах террористов одиозные "Белые каски" в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную "химическую атаку" на мирных жителей города Дума", — сказал он.
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