В Луганской области Украины взорвался автомобиль

В Луганской области Украины четыре человека погибли при подрыве автомобиля

В Луганской области Украины четыре человека погибли в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщает прокуратура региона. Отмечается, что инцидент произошёл в Станично-Луганском районе, вблизи линии соприкосновения. «По предварительным данным установлено, что в результате наезда автомобиля на неизвестное взрывное устройство произошёл взрыв, в результате которого лица, находившиеся в салоне транспортного средства, погибли», — говорится в сообщении. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт). Ранее в Минобороны Украины заявили, что с начала вооружённого конфликта в Донбассе из-за подрыва взрывоопасных предметов погибли 2558 человек.