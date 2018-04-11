В Луганской области Украины взорвался автомобиль

В Луганской области Украины четыре человека погибли в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что инцидент произошёл в Станично-Луганском районе, вблизи линии соприкосновения.
«По предварительным данным установлено, что в результате наезда автомобиля на неизвестное взрывное устройство произошёл взрыв, в результате которого лица, находившиеся в салоне транспортного средства, погибли», — говорится в сообщении.
Возбуждено дело по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт).
Ранее в Минобороны Украины заявили, что с начала вооружённого конфликта в Донбассе из-за подрыва взрывоопасных предметов погибли 2558 человек.