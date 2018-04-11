Ещё
Интервью со Скрипалем сорвалось из-за мокрого пола
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин прокомментировал мировую обстановку
Путин прокомментировал мировую обстановку

Интервью со Скрипалем сорвалось из-за мокрого пола 

Lenta.ru 54 минуты назад
Корреспондент телеканала РЕН ТВ отказался заходить в палату к бывшему офицеру ГРУ Сергею Скрипалю, увидев на двери табличку на английском языке. Об этом сообщает The Mirror.
Сотрудник канала Виталий Ханин прокрался в больницу в Солсбери, чтобы записать эксклюзивный репортаж со Скрипалем. Корреспондент заявил, что учреждение никем не охраняется, а внутри большое количество закрытых помещений.
«Судя по всему, именно за этой дверью и находится Сергей Скрипаль. Это отделение микробиологии. Дверь надежно закрыта: здесь табличка "Не входить, держитесь подальше"», — заявил Ханин, добавив, что это единственный метод защиты от смертельного вещества. Табличка на двери при этом гласила: «Danger, slippery floor surface», что переводится на русский как «Осторожно, мокрый пол».
Позднее охранники заметили корреспондента и попросили его уйти из больницы. На выходе Ханина встретили полицейские, которые заставили репортера удалить весь отснятый материал. Однако журналистам удалось восстановить техническую копию видеозаписи.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере города Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сергей Скрипаль вышел из критического состояния 6 апреля, он быстро идет на поправку. Юлия же пришла в себя в конце марта и уже выписана из больницы.
Британская сторона возложила ответственность за случившееся на Россию. В Кремле все обвинения отвергают. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сделала Трампу ответное предложение229
США подняли в воздух самолет «судного дня»348
Трамп выступил с призывом к России962
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод49
Рынок отреагировал на заявление Трампа182
Видео
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение