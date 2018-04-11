Интервью со Скрипалем сорвалось из-за мокрого пола

Сотрудник канала Виталий Ханин прокрался в больницу в Солсбери, чтобы записать эксклюзивный репортаж со Скрипалем. Корреспондент заявил, что учреждение никем не охраняется, а внутри большое количество закрытых помещений.

«Судя по всему, именно за этой дверью и находится Сергей Скрипаль. Это отделение микробиологии. Дверь надежно закрыта: здесь табличка "Не входить, держитесь подальше"», — заявил Ханин, добавив, что это единственный метод защиты от смертельного вещества. Табличка на двери при этом гласила: «Danger, slippery floor surface», что переводится на русский как «Осторожно, мокрый пол».

Позднее охранники заметили корреспондента и попросили его уйти из больницы. На выходе Ханина встретили полицейские, которые заставили репортера удалить весь отснятый материал. Однако журналистам удалось восстановить техническую копию видеозаписи.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере города Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сергей Скрипаль вышел из критического состояния 6 апреля, он быстро идет на поправку. Юлия же пришла в себя в конце марта и уже выписана из больницы.