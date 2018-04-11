В сирийскую Думу вводится российская военная полиция

В сирийский город Дума вводится российская военная полиция, сообщил Генштаб

РИА Новости: последние новости

Пушков заявил, что США не нужны расследования, чтобы нанести удар по Сирии

В больнице не назвали точный диагноз Скрипалей, заявили в посольстве России

Эксперт прокомментировал призывы Трампа к РФ "готовиться к удару" по Сирии