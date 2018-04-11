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В сирийскую Думу вводится российская военная полиция
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Путин прокомментировал мировую обстановку
Путин прокомментировал мировую обстановку

В сирийский город Дума вводится российская военная полиция, сообщил Генштаб 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Stringer
В сирийский город Дума в Восточной Гуте с четверга, 12 апреля, вводится российская военная полиция, заявил на брифинге первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.
"С завтрашнего дня для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению в город Дума вводятся подразделения российской военной полиции", — сказал он.
Познихир подчеркнул, что жителям Восточной Гуты оказывается необходимая гумпомощь как по линии ООН, так и российским Центром по примирению враждующих сторон.
"В рамках этой задачи обеспечено прохождение трех гуманитарных конвоев ООН, которые доставили 445 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Российскими военнослужащими поставлено 518 тонн продовольствия, полевые кухни, более 9 тысяч литров бутилированной воды, 8 тысяч 457 комплектов постельного белья, более 114 тысяч продовольственных наборов", — рассказал он.
Кроме того, правительство Сирии развернуло масштабную работу по восстановлению в Восточной Гуте гражданской инфраструктуры.
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