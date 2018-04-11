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Турчинов объяснил, почему не «разбил» армию РФ
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Турчинов объяснил, почему не «разбил» российскую армию в Крыму 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив
Украина не могла сохранить Крым в своем составе в 2014 году, поскольку у нее не было боеспособной армии. Об этом заявил в интервью изданию "Гордон" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, исполнявший весной 2014 года обязанности президента страны.
"Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию. К большому сожалению, ее у нас тогда не было", — сказал Турчинов.
По его словам, отказ от боевых действий в Крыму позволил избежать кровопролития и полномасштабной войны, поскольку, как утверждает Турчинов, на границе с Украиной в этот момент находилась 200-тысячная группировка российских войск.
"Отступать-то практически было некуда, там полностью изолированная территория. Поэтому я убежден, что мог быть совсем другой сценарий — трагичный для страны, который бы закончился не только потерей солдат и офицеров, не предавших Украину, а введением войск в континентальную Украину", — добавил Турчинов, допустив, что в результате Украина лишилась бы независимости или как минимум восточной и южной части страны.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда к власти пришли политики, солидарные с националистическими, в том числе русофобскими, силами. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. МИД РФ неоднократно заявлял, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией, уважающей и принимающей этот выбор, и такое решение — это реальность, с которой необходимо считаться.
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Комментарии25  Ещё 6 источников 
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