Турчинов объяснил, почему не «разбил» армию РФ

Турчинов объяснил, почему не «разбил» российскую армию в Крыму

Украина не могла сохранить Крым в своем составе в 2014 году, поскольку у нее не было боеспособной армии. Об этом заявил в интервью изданию "Гордон" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов , исполнявший весной 2014 года обязанности президента страны.

"Знаете, я с огромным удовольствием разбил бы армию Путина под Симферополем или Ялтой, но для этого необходимо было иметь боеспособную армию. К большому сожалению, ее у нас тогда не было", — сказал Турчинов.

По его словам, отказ от боевых действий в Крыму позволил избежать кровопролития и полномасштабной войны, поскольку, как утверждает Турчинов, на границе с Украиной в этот момент находилась 200-тысячная группировка российских войск.

"Отступать-то практически было некуда, там полностью изолированная территория. Поэтому я убежден, что мог быть совсем другой сценарий — трагичный для страны, который бы закончился не только потерей солдат и офицеров, не предавших Украину, а введением войск в континентальную Украину", — добавил Турчинов, допустив, что в результате Украина лишилась бы независимости или как минимум восточной и южной части страны.