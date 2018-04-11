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Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу
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Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: Минобороны РФ
В рамках подготовки к удару со стороны США командование сирийской армии перебросило часть боевой авиации на военную базу Хмеймим, сообщили французские СМИ со ссылкой на источники.
Также утверждается, что из ряда командных пунктов сирийской армии были эвакуированы военные, сообщают «Известия».
Между тем, накануне сообщалось, что Вашингтон рассматривает в том числе возможность удара по авиабазе Хмеймим.
В среду специалисты американского аналитического центра Stratfor перечислили сирийские военные базы, по которым США и их союзники могут нанести удары в связи с сообщениями о предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что России нужно подготовиться к отражению ударов по Сирии.
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