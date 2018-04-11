Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу

В рамках подготовки к удару со стороны США командование сирийской армии перебросило часть боевой авиации на военную базу Хмеймим, сообщили французские СМИ со ссылкой на источники.

Также утверждается, что из ряда командных пунктов сирийской армии были эвакуированы военные, сообщают «Известия»

Между тем, накануне сообщалось, что Вашингтон рассматривает в том числе возможность удара по авиабазе Хмеймим.