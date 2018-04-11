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Франция может атаковать Сирию со своей территории
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Франция может атаковать Сирию со своей территории 

Рамблер 49 минут назад
Фото: Reuters
Франция запустит ракеты по Сирии со своей территории, если решение о нанесении удара все-таки будет принято, сообщает Le Figaro.
По информации газеты, такой совет президенту Пятой республики Эмманюэлю Макрону дали военачальники страны, которые уверены, что удар с французских баз в Иордании или Объединенных Арабских Эмиратах может испортить отношения с этими странами. По мнению военных, власти этих государств не хотят быть вовлечены в столь «заметные» действия против соседа.
Также издание отмечает, что, скорее всего, истребители, вооруженные крылатыми ракетами, взлетят с базы Сен-Дизье, которая расположена на северо-востоке Франции.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в поддержке главы Сирии Башара Асада, якобы применившего против своих граждан химическое оружие. Лидер Соединенных Штатов пообещал Сирии «мощный ответ» в течение 24-48 часов. Сегодня Трамп призвал Россию «приготовиться» к тому, что в Сирию прилетят «славные, новые и умные» ракеты.
В воскресенье западные СМИ сообщили, что в сирийском городе Дума был применен токсичный газ, в результате чего погибли десятки человек. В свою очередь, в Министерстве обороны России назвали информацию о химатаке «очередной фальшивкой», которую опровергает открытие гуманитарного коридора для вывода боевиков из города.
 Ещё 62 источника 
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