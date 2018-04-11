Трамп назвал причины плохих отношений с Россией 

Президент США Дональд Трамп считает, что плохие отношения с Россией обусловлены расследованием российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.
«Многие трудности с Россией спровоцированы фейковым и коррумпированным расследованием, возглавляемым всеми приверженцами Демократической партии или людьми, работавшими на Обаму. Мюллер — самый противоречивый из всех, не считая (первого замгенпрокурора США) Розенстайна, который подписал распоряжение по закону о надзоре за иностранными разведками и письмо (экс-директору ФБР) Коми. Нет никакого сговора, вот они и сходят с ума!», — написал Трамп в Twitter.