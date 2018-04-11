Ещё
Трамп назвал причины плохих отношений с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп назвал причины плохих отношений с Россией 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Президент США Дональд Трамп считает, что плохие отношения с Россией обусловлены расследованием российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.
«Многие трудности с Россией спровоцированы фейковым и коррумпированным расследованием, возглавляемым всеми приверженцами Демократической партии или людьми, работавшими на Обаму. Мюллер — самый противоречивый из всех, не считая (первого замгенпрокурора США) Розенстайна, который подписал распоряжение по закону о надзоре за иностранными разведками и письмо (экс-директору ФБР) Коми. Нет никакого сговора, вот они и сходят с ума!», — написал Трамп в Twitter.
За сегодня это уже третий твит американского президента, посвященный России. Утром Трамп призвал Россию готовиться отражать американский ракетный удар по Сирии. Через некоторое время глава США написал более миролюбивый пост, в котором предложил остановить гонку вооружений.
Комментарии1  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал мировую обстановку374
Трамп готовит Россию к войне187
В Кремле прокомментировали заявление Трампа54
Захарова сделала Трампу ответное предложение229
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод66
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение