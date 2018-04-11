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Франция может нанести удар по Сирии
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СМИ узнали, что Франция может нанести удар по Сирии со своей территории 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Франция в случае принятия решения о нанесении удара по Сирии может осуществить его с базы, расположенной на территории страны, а не с баз в ближневосточных странах, передает в среду газета Figaro.
Согласно публикации, президент страны Эммануэль Макрон уже получил различные варианты осуществления операции от французских военачальников.
"Специалисты по ВВС считают, что если политически будет дан зеленый свет на удар, он будет осуществлен c метрополии, весьма вероятно, что с базы Сен-Дизье в департаменте Верхняя Марна, а не с французских баз на Ближнем Востоке — в Иордании или ОАЭ", — говорится в статье.
В сообщении поясняется, что "эти страны не хотят быть вовлечены в такие заметные действия против сирийского соседа".
Газета сообщает, что вылетевшим из Сен-Дизье истребителям Rafale, несущим по две крылатых ракеты Scalp, понадобится три дозаправки, прежде чем они достигнут территории Сирии.
Новая операция в Сирии может стать "боевым крещением" для многоцелевого фрегата Aquitaine, "который несколько дней назад был замечен в восточном Средиземноморье". Корабль, считающийся одним из самых современных в рядах французского ВМФ, еще ни разу не принимал участие в операциях.
"Он может нанести первый большой и быстрый удар на расстояние в более, чем тысячу километров", — сообщает Figaro.
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