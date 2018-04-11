Бунт подавлен: об итогах визита Порошенко в Берлин

Порошенко получил от Ангелы Меркель утешительный приз, и вряд ли он быстро поймет, что ему впихнули пустышку-обманку под видом гарантий соблюдения интересов Украины

На пресс-конференции по итогам переговоров госпожа федеральный канцлер ФРГ затронула тему «Северного потока — 2», которую украинский президент измусолил рассказами о том, что все поддерживающие газопровод — агенты Москвы

«Я ясно указала, что проект "Северный поток — 2" без создания у нас ясности о будущей роли украинского транзита с нашей точки зрения невозможен. Но, конечно, речь идет о том, что часть газа будет идти через украинскую территорию, то есть транзит через территорию Украины остается важным» — сказал Меркель.

Кроме того, глава немецкого правительства на сей раз указала, что считает вопрос об альтернативном маршруте поставок российских энергоносителей в Европу политическим, хотя еще не так давно называла его чисто экономическим.

Проблема смены формулировок не кажется слишком существенной, гораздо интереснее то, что Берлин полагает необходимым немножко привести в чувство разнервничавшегося Порошенко, ничего, впрочем, им не обещая: дескать, успокойтесь, мы, как и прежде, с вами. При строительстве «Cеверного потока — 2» Германия намерена следить за тем, чтобы Украина сохранила статус транзитера. Казалось бы, Порошенко, который показал себя не страстным порицателем строящегося газопровода есть на сей раз, чем похвастать — интересы Украины будут соблюдены.

Будут ли? Что-то очень сомнительно. Из слов Меркель ясно только одно — что «Северному потоку — 2» быть. Разговор о том, что прокачка газа через Украину будет производиться и далее, имел бы смысл только в том случае, если бы были указаны объемы, позволяющие Киеву рассчитывать на то, что прибыль от транспортировки углеводородов как минимум не упадет до неприемлемых значений, делающих содержание ГТС бессмысленной и затратной нелепицей. Поскольку на эту тему не было сказано ни слова, заверения Меркель можно посчитать фигурой вежливости, не более.

Главным итогом переговоров, таким образом, стало недвусмысленное и прямое уведомление партнера, что о надеждах на похороны газопровода надо навсегда забыть. А заодно подвязать с практикой рассылки обращений к народам мира с нижайшей просьбой учинить расправу над вредоносной идеей, да и с разговорами в разных европейских предбанниках на ту же тему следует закругляться.

А то, что какой-то объем российского газа через Украину будет перекачиваться и в будущем, было известно собственно, и без успокоительных пилюль канцлера, поскольку некоторые клиенты — такие, как Молдавия , к примеру — могут получать топливо только таким образом. Кроме того, Алексей Миллер уже сообщил, что если украинская сторона предложит нормальные условия, то «Газпром» абсолютно не против транспортировать через украинскую ГТС 10-15 миллиардов тонн газа в год.

«Ясность», за которую ратует немецкий канцлер, в этом вопросе уже давно присутствует. «Газпром» недвусмысленно заявил о своем намерении максимально, но не полностью, свернуть отношения с «Нафтогазом» , а федеральное правительство Германии, возглавляемое госпожой Меркель, согласовало строительство газопровода на подотчетной территории. Вот, собственно, как выглядят предельно конкретные, рамочные условия прокладки альтернативного маршрута. Выданные разрешения — это начало строительных работ, помешать которым может разве что вторжение инопланетян. А сворачивание отношений с «Нафтогазом» — тоже медицинский факт, воздействовать на который Порошенко может примерно с тем же результатом, с каким он уже 3 года повышает доходы народонаселения.

Так что итоги визита прямо противоположны намерениям, которые Порошенко высказал неоднократно в различных интервью, блокировать прокладку газовой трубы. Собственно, и так было очевидно, что остановить строительство — задача неподъемная для украинского руководства, однако решение увязать интересы Украины с реализацией проекта была бы разумным компромиссом, если бы были бы определены точные параметры загрузки украинской трубы.

Но едва ли правительство Германии станет предъявлять компании Nord Stream 2 ультиматум. Немцы хотят иметь бесконфликтный и стабильный газ, гарантом чего как раз и не смогла стать Украина с ее бесконечными претензиями к России и «Газпрому». То, что Меркель соизволила на фоне однозначного указания на то, что никакой ревизии планов не предусмотрено в принципе, сказать два слова про учет украинских интересов, выглядит, как шоколадка в утешение для человека, хладнокоровие которого позволило ему выглядеть вполне удовлетворенным в момент, когда ГТС его страны публично отправили на свалку.