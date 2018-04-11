«Умер бы со стыда»: сербы сломали памятник Гагарину

Как сербы отреагировали на памятник Гагарину

В Белграде демонтировали установленный несколько дней назад памятник Юрию Гагарину , вызвавший негодование местных жителей из-за сомнительного дизайна. Городские власти уже пообещали, что установят новый монумент.

8 апреля в Белграде, Сербия , у торгового центра «Пирамида» на улице Гагарина был установлен памятник советскому космонавту Юрию Гагарину. Памятник представлял собой массивный постамент высотой в несколько метров, увенчанный скромным бюстом первого космонавта. Инициатива по установке памятника принадлежала фонду «Братья Карич» и Славянскому фонду Святого Владимира Великого из России

Памятник был установлен без торжественного открытия, но в первые же часы местные жители выразили свое негодование относительно сомнительного дизайна — стоя на земле, видно разве что лоб и шлем космонавта.

Еще одно издание, Noizz, отреагировало еще более жестко, заявив, что «Юрий Гагарин бы в гробу перевернулся».

«Чтобы увидеть памятник, придется подняться в небо. В этом есть определенный символизм, но, безусловно, нет здравого смысла», — отмечается в статье.

Неудачные пропорции монумента вдохновили пользователей соцсетей на множество пародий.

Vidim šta je naprednima poslužilo kao inspiracija za spomenik Juriju Gagarinu.



Iskopirali su srednjovekovnu spravu za mučenje Iron Maiden.



Nisam znao da Dragica Nikolić radi i spomenike, mislio sam da je to Tomin fazon. pic.twitter.com/SXTYmYU3V9— Balkan Utopia (@BalkanUtopia) 8 апреля 2018 г.

Spomenik Gagarinu u mojoj sobi. Koji sam ja meni umetnik. Mogli bi Karici i @beograd_rs da me angazuju ponekad pic.twitter.com/JHt0RZPjVp— Blaza (@Sremski_Front) 9 апреля 2018 г.

Некоторые пользователи шутили, что внутри массивного постамента скрыта статуя космонавта в полный рост. Другие — что бюст — это концептуальная инсталляция в духе современного искусства, и тело космонавта предлагается найти самому зрителю. Кто-то предполагал, что бюст сделали таким маленьким, «чтобы его не сдуло с постамента, ведь в Белграде ветрено». Другие иронизировали, что маленький бюст «с меньшей вероятностью украдут».

Памятник даже сравнили с «Киндер-сюрпризом» и «железной девой», средневековым орудием пыток.

По словам сити-менеджера Весича, он переговорил с представителями фонда «Братья Карич» и выяснил, что при проектировании памятника требования фонда не были учтены, а смелое дизайнерское решение не было согласовано ни с Министерством культуры Сербии, ни с Институтом защиты памятников культуры Белграда.

«Юрий Гагарин получит памятник, которого он заслуживает! Сегодня я провел встречу с представителями фонда «Братья Карич» в связи с установкой памятника Гагарину в Новом Белграде, который вызвал разные комментарии общественности. Было отмечено, что во время его проектирования не были полностью соблюдены требования фонда как организации-заказчика, а в процесс утверждения внешнего вида не были включены ни город Белград, ни Управление по защите памятников культуры Белграда, ни Министерство культуры», — написал Весич в фейсбуке.

Новый памятник получит «зеленый свет» от всех соответствующих учреждений.

«У Гагарина в Белграде будет память, достойная его вклада в развитие человечества», — отметил Весич.

Торжественное открытие памятника должно было состояться 12 апреля, в день годовщины полета Гагарина в космос. Но уже во вторник, 10 апреля, его демонтировали из-за выраженного недовольства сербов. Теперь на месте памятника остался только массивный постамент с надписью «Юрий Алексеевич Гагарин» на сербском. На опубликованном видео рабочий расшатывает бюст парой крепких ударов по его лбу, а затем взбирается на постамент и выдергивает из него голову Гагарина.

Памятники Гагарину установлены во множестве городов мира.

Москве изготовленный из титана памятник на высоком постаменте был установлен в 1980 году. У его подножия находится копия спускаемого аппарата корабля «Восток», на котором 12 апреля 1961 года Гагарин совершил свой исторический полета космос.

В Хьюстоне, возле бывшей штаб-квартиры NASA , находится памятник, изображающий Гагарина в полный рост, широко раскинувшего руки. Монумент является копией того, что установлен у входа в музей истории космонавтики в Калуге. В Карловых Варах Гагарин встречает всех прибывающих прямо в аэропорте. Памятник считается первым монументом Юрию Гагарину, который был установлен за рубежом. В 2011 году монумент был установлен в Индии , на территории Российского центра науки и культуры в городе Тривандрум. В том же году памятник, созданный Зурабом Церетели , был установлен в Посольстве России в Шри-Ланке . Его открыли к 50-летию первого полета человека в космос.

Германии установлены несколько памятников: в Европейском центре астронавтики и в городе Эрфут, где после визита космонавта в 1963 году его именем также назвали одну из улиц. Есть памятник и в Лондоне, он является точной копией монумента в подмосковных Люберцах . Конечно же, скульптура есть в Байконуре — Гагарин символично тянет руки к небу. Его именем здесь также названа улица, по которой космонавты въезжают в город из аэропорта.

Бюст Гагарину есть даже в Уругвае . Монумент установили в 2000 году на одноименной площади в Монтевидео. Автором стал Зураб Церетели.

После этого Церетели отлил для столицы Уругвая его точную копию.