Вне очереди: Алиев идет на четвертый срок

Почему Ильхам Алиев перенес выборы президента Азербайджана

Азербайджане 11 апреля пройдут внеочередные президентские выборы, и хотя победа на них почти со 100% вероятностью достанется нынешнему руководителю страны Ильхаму Алиеву , на новом сроке его ждут серьезные вызовы. В стране непростая экономическая ситуация, которая будет вынуждать азербайджанского лидера к поиску компромиссов.

В случае своей победы на выборах Алиев-младший возглавит Азербайджан в четвертый раз. Cтоит отметить, что президентский срок был увеличен и составил семь лет. Таким образом, Ильхам Алиев может возглавлять страну до 2025 года.

Алиев занимает пост президента Азербайджана — богатой нефтью бывшей республики СССР — с 2003 года. Он сын советского государственного деятеля Гейдара Алиева , который руководил тогда еще советским Азербайджаном, а потом был президентом независимого государства.

Президентские выборы проходят на семь месяцев раньше срока. Они должны были состояться в октябре 2018 года.

Ранее представители президента страны заявили, что решение о переносе голосования с октября на апрель было принято с целью избежать совпадения выборов с другими крупными мероприятиями, запланированными Азербайджаном на вторую половину 2018 года.

Как объяснил помощник по внешнеполитическим вопросам президента страны Али Гасанов , речь идет о намеченных на май мероприятиях в рамках 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики и Международного гуманитарного форума. «Большинство этих мероприятий запланировано на конец года и совпадало бы с выборами», — объяснил чиновник.

Правда, как отмечает руководитель департамента конфликтологии Института мира и демократии Ариф Юнусов, сам Алиев ранее говорил, что изменений не будет и выборы пройдут в установленный законом срок.

«Все мы готовились к тому, что в октябре будут выборы. А через неделю вдруг всем объявили и сделали заявление о переносе даты на апрель», — говорит эксперт.

Он отмечает, что к подобному повороту событий оказалось не готово даже ближайшее окружение самого Алиева.

«Они были в шоке, поэтому многие представители президентской администрации и депутаты правящей партии боялись комментировать, потому что не знали, что произошло и как это вообще объяснить», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Ход против дамы

В окружении президента идет война кланов — именно они сегодня главные игроки в азербайджанской политике, так как оппозиция не представляет реальной угрозы власти президента.

«Борьба идет внутри правящего клана, не со стороны оппозиции. И этот перенос даты был связан именно с этим», — отмечает Юнусов.

борьба между кланами обострилась после того, как Алиев сделал свою супругу Мехрибан Алиеву вице-президентом. Подобное назначение стало первым на постсоветском пространстве.

Вместе с этим назначением, продолжает эксперт, Алиев издал указ, где говорилось об упразднении администрации президента, которую возглавлял могущественный аппаратчик Рамиз Мехтиев, однако, несмотря на это, ему удалось удержаться на плаву, — возможно, помог бесценный опыт советских времен. Возвышение Алиевой не нравится Мехтиеву, который представляет старую команду отца президента.

Семеро несмелых

Кроме Алиева, в выборах участвуют еще семь кандидатов. Это Араз Ализаде от Социал-демократической партии, Гудрат Гасангулиев от «Единого народного фронта», Фарадж Гулиев от партии «Движение национального возрождения», Хафиз Гаджиев — «Современный Мусават», Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов», Сардар Джалил оглы от Азербайджанской Демократической партии и самовыдвиженец Захид Орудж.

Никто из этих кандидатов не имеет реальных шансов собрать значительное количество голосов, и большинство из них рассматривают кампанию как еще одну возможность заявить о себе.

Так, самовыдвиженец Орудж призывает голосовать за него всех, кто «предан политике общенационального лидера Гейдара Алиева, кто ждет определенных социальных перемен». Еще один кандидат Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов» обещает, что в случае победы выделит около $6 тыс. каждой семье на развитие бизнеса.

Большинство же реальных противников Алиева бойкотируют выборы, многие оппозиционные кандидаты отказались от участия.

Хотя и в случае, если бы они все же решили выставить свои кандидатуры, их участие «носило бы формальный характер», отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Юнусов. Он также предрекает низкую явку, отмечая, что даже в 2013 году, когда оппозиция была более активна, явка была на уровне 30-35%.

«Отказавшись, они будут заявлять, что, если бы они не отказались, то несомненно бы победили. Это классический вариант поведения в той ситуации, когда оппозиция слаба и не хочет, чтобы ее слабость была продемонстрирована в ходе всенародного голосования», — говорит Жарихин.

При этом отсутствие качественной оппозиции становится проблемой для нынешнего президента, считает директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев : «Один из рисков заключается в том, что таким политикам не хочется иметь сильную оппозицию, потому что она мешает эффективному управлению и проведению реформ. И потом, есть серьезные основания полагать, что там к оппозиции относятся недостаточно гуманно».

Нефть как фактор

Выборы в Азербайджане пройдут на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Она вызвана падением цен на нефть, которая была основным экспортным продуктом Азербайджана. Жарихин из Института стран СНГ не исключает, что перенос выборов, возможно, связан и с нефтяным фактором: «Я не исключаю, что аналитики подумали, что к октябрю цена на нефть может упасть, поэтому лучше провести выборы президента на пике цен».

Несмотря на то что Баку при Алиеве стал современным «открыточным» городом и магнитом для туристов, положение в других частях страны не назовешь благостным. Молодые люди ищут работу за границей — в России или в Турции , пытаясь обеспечить свои семьи. «Социально-экономическая ситуация в Азербайджане очень тяжелая. Во многом в Азербайджане сейчас стабильность благодаря России, и связано это с тем, что у нас значительная часть молодого мужского населения работает в России, Турции и других странах Европы.

Стабильность — результат того, что в страну поступают „миградоллары“, как мы говорим. Поскольку сейчас есть опасность, что будет девальвация национальной валюты, мы ожидаем серьезное ухудшение к сентябрю-октябрю», — говорит Юнусов.

Эксперт предрекает, что ухудшение экономической ситуации повлияет и на внешнюю политику и Алиев будет стараться искать возможности привлечь средства на внешних рынках. Юнусов при этом отмечает, что в последнее время у Баку улучшились отношения с Турцией, однако это произошло скорее из-за личных отношений двух президентов.

Известно, что у Алиева хорошие связи и с российским президентом Владимиром Путиным , что было подчеркнуто в недавнем фильме о президенте России, снятом журналистом Андреем Кондрашовым . Действующий президент Азербайджана рассказывал, что Путин тепло относился к его отцу. С Алиевым-старшим их связывала служба в КГБ, хотя они работали в этой организации в разное время. В фильме было также подчеркнуто, что именно в Баку террористы пытались совершить покушение на Путина, но эту попытку предотвратили совместные действия двух стран.

В последнее время Азербайджан также поддержал заявление России в период давления в связи с «делом Скрипаля» на заседании Организации по запрещению химоружия.

Отношения России и Азербайджана останутся на прежнем уровне, уверен Жарихин из Института стран СНГ, так как в обеих странах у власти находятся те же лидеры, однако экономические перспективы взаимодействия Москвы и Баку не столь сильны: «Мы не приобретаем у Азербайджана ее главный продукт — нефть —, у нас своей достаточно, мы приобретаем продукцию сельского хозяйства. Азербайджан приобретает у нас технику, запчасти. Мы не находимся в интеграционных экономических объединениях, поэтому я думаю, что те события, которые сейчас происходят, вряд ли крайним образом скажутся на экономических отношениях между нашими странами».

Вполне возможно, что новый срок президента Азербайджана станет еще одной попыткой разрешить многолетний конфликт вокруг Нагорного Карабаха при посредничестве России и других стран. Правда, разговор легким не будет, так как Алиев выступал с довольно жесткими заявлениями на этот счет в предвыборный период, что азербайджанский народ должен вернуться на исторические земли. В их числе он назвал столицу Армении Ереван . Эти заявления вызвали протесты армянской стороны.