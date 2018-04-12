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Греция отказался экстрадировать Ефимову на Мальту
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Суд в Греции отказался экстрадировать россиянку Ефимову на Мальту 

РИА Новости 1 час назад
Фото: из личного архива Марии Ефимовой
Суд в Греции отказал в выдаче на Мальту россиянки Марии Ефимовой, ставшей одним из наиболее важных источников информации для мальтийской журналистки Дафни Каруаны Гализии, убитой в октябре 2017 года.
"В экстрадиции отказать", — заявила судья, закрывая заседание.
Ефимова будет освобождена в течение 24 часов — столько времени требуется для оформления решения.
В четверг состоялись слушания, на которых Ефимова заявила, что она возражает против выдачи на Мальту из-за опасений за свою жизнь. Она назвала несостоятельными обвинения против нее.
Прокурор заявила, что не видит необходимости в выдаче Ефимовой на Мальту.
Судья в начале слушаний заявила, что суд не намерен рассматривать по существу обвинения Мальты, поскольку это не предусмотрено регламентом при рассмотрении запросов по экстрадиции.
Свидетель защиты, прибывший с Мальты, евродепутат Дэвид Каса заявил, что независимого правосудия на острове нет, так как органы судебной власти тесно переплетены с властью исполнительной. Верховных судей и прокурора назначает премьер-министр страны, что означает зависимость органов юстиции от правительства.
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