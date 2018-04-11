Кто видел записку «Привет от Владимира»?

Привет от Владимира

Канада, Австралия и В конечном счете и консервативная премьер-министр Тереза Мэй прямо обвинила российское правительство в причастности. Россия невозмутимо требует допуска к Юлии Скрипаль. Британские власти это не разрешают, поскольку опасаются за безопасность Юлии и предлагают ей и ее отцу под новыми тайными именами поселиться в одной из стран так называемого альянса «Пяти глаз»: Объединенное королевство, Соединенные Штаты Новая Зеландия имеют собственное соглашение о безопасности.

Нет четких правил игры

Однако тем, у кого в правительстве сидит такие люди, как Джонсон, враги не нужны. Благодаря министру иностранных дел, у русских в настоящий момент есть преимущество в войне пиара. Джонсон в своей примечательно небрежной манере заявил в интервью каналу « Дойче велле » накануне Пасхи, что эксперты по нервно-паралитическим газам в английской лаборатории Портон-Даун подтвердили: примененное в Солсбери химическое оружие «Новичок» происходит из России. Однако Портон-Даун официально опроверг слова Джонсона. Российское правительство ликовало. «Ситуация хуже, чем во времена холодной войны», — сказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров

Возможно, это преувеличение, но в одном Лавров прав: во времена Советского Союза были четкие правила игры между Востоком и Западом. В настоящее время их нет. Россия аннексией украинского полуострова Крым в 2014 году изменила границы в Европе. Кроме того, Россия пытается влиять на политические судьбы на Западе тайными методами: частично с помощью ведущихся кампаний по распространению фейковых новостей, частично оказывая политическую или финансовую поддержку правоэкстремистским партиям в Западной Европе. К тому же в Лондоне с 2006 года умирают люди, которые рассорились с режимом Владимира Путина . В списке, составленном американской медиа-компанией «Баззфид», — уже 14 нераскрытых случаев смерти россиян.

Достаточна ли цепочка улик?

Один из них — Александр Перепеличный. Российский бизнесмен считался крепким и здоровым человеком, но в 2012 году он внезапно умер во время пробежки. В его желудке обнаружили следы ядовитого растения. Перепеличный накануне своей неожиданной смерти участвовал в расследовании российских операций по отмыванию денег. Последний случай — дело Николая Глушкова , который официально сомневался, что его друг и заклятый враг Путина Борис Березовский в 2013 году добровольно ушел из жизни. 12 марта Глушков был задушен в своей квартире в южной части Лондона.

Достаточно ли этой цепочки улик, чтобы обвинить Кремль в отравлении Сергея Скрипаля? В конце концов, на нервно-паралитическом газе «Новичок», который был применен в деле Скрипалей, не было записки со словами «Привет от Владимира».

Эксперты в области химического оружия убеждены в вине России

Британская секретная служба, очевидно, имеет больше информации, чем доступно общественности. Таких союзников, как Германия и Франция , этот материал убедил. Президент Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель в знак солидарности с Объединенным Королевством выслали российских дипломатов. К тому же это британская традиция — не раскрывать никаких деталей по ведущимся расследованиям. Однако постепенно становится известно все больше деталей. «Новичок» был произведен в военной научной лаборатории в городе Шиханы на Волге в Центральной России, заявляет Хэмиш де Бреттон-Гордон (Hamish de Bretton-Gordan). Этот эксперт по химическому оружию был офицером британской армии. В одном интервью Би-би-си он, кроме того, сказал: «Я видел много различных источников в секретных службах и на 100% убежден, что премьер-министр права, когда она обвиняет российское руководство».

Акт Магнитского

Критик Путина Уильям Браудер (William Browder) в беседе с журналом «Цицеро» считает также, что «британское правительство совершило огромную ошибку, с 2006 года ничего не предприняв, чтобы остановить эти убийства». Тогда двое бывших коллег из российской секретной службы ФСБ отравили Александра Литвиненко в Лондоне полонием. Но почти ничего не произошло. «Для Путина и для руководства ФСБ это было как зеленый свет».

Британско-американский бизнесмен превратился в борца за права человека, с тех пор как его российский адвокат Сергей Магнитский в 2009 году был избит до смерти в московской тюрьме. С тех пор Браудер из Лондона проводит кампанию «Справедливость для Сергея Магнитского». Непосредственно причастные к смерти Магнитского больше не имеют права на въезд в западные страны, а их счета заморожены. Акт Магнитского стал моделью для санкций против коррумпированных и криминальных личностей — и тем самым США избегают санкций против государств. США, Канада и три прибалтийских страны тем временем придали Акту Магнитского силу закона.

Поворот из-за дела Скрипаля

Однако в Объединенном Королевстве этот акт пока не имеет такой силы. Дэвид Кэмерон (David Cameron) как глава правительства в 2012 году наложил на это предложение вето. В 2017 году Палата общин проголосовала за то, чтобы теперь речь шла лишь о некоторых изменениях. Браудер с одной командой адвокатов на протяжении нескольких лет снабжал британское правительство информацией о коррупционных денежных потоках из России в Великобританию. «Мы предоставляли правительству совершенно конкретные доказательства, но ни одно разбирательство не было начато».

Однако теперь, считает он, ситуация изменилась. «После отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии есть политическая воля больше такого не допускать», — говорит Браудер. Скрипаль был двойным агентом. Его безопасность должна быть признана всеми партнерами по обмену осужденными. Поэтому попытка убийства будет рассматриваться на высшем уровне как нарушение договора. В результате Акт Магнитского Браудера через полгода станет частью закона о борьбе с отмыванием денег.

«Так мы достанем и Путина»

В США наряду с Актом Магнитского с 2017 года существует также закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который был принят после вмешательства в выборы в 2016 году. 6 апреля CAATSA был дополнен именами семи близких к Путину олигархов, такими как алюминиевый магнат Олег Дерипаска , и семнадцати высокопоставленных российских чиновников. Наряду с запретом на въезд США могут также заморозить их имущество.

Должны ли европейские государства поступить так же? Они более зависимы от российских нефти и газа, географическая близость делает конфликт с Москвой более опасным. Преимущество персональных санкций состоит в том, что наказывается не все население. Браудер считает это единственно приемлемым средством: «Президент Путин держит своих олигархов как частных финансистов». Аппарат чиновников выигрывает, по его словам, от непрозрачности и произвола. «Если мы этим коррумпированным личностям не позволим более наслаждаться украденным богатством за границей, то достанем и Путина».

Cicero, Германия