Китай развернул на границе американский мусор

Китайская таможня потребовала вернуть обратно в США 490 тонн мусора

В конце 2017 года власти Китая приняли решение о запрете импорта в страну 24 видов твердых отходов в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды.

Сотрудники таможни обнаружили груз из США, который состоял из бумаги, смешанной с металлическими отходами и использованными бутылками для воды.

Таможенные власти потребовали от компаний вернуть мусор обратно в США в скорейшие сроки.