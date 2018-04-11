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В Японии осудили американского пехотинца
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Американский пехотинец, насмерть сбивший человека в Японии, приговорен к четырем годам 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Солдат Вооруженных сил США, который в прошлом году сбил насмерть человека в японском городе Наха, управляя транспортным средством в нетрезвом состоянии, получил четыре года тюремного заключения. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.
Инцидент произошел в ноябре 2017 года в Нахе (административный центр южной префектуры Окинава). Находившийся в состоянии алкогольного опьянения морской пехотинец, нарушил правила дорожного движения и выехал на перекресток на красный свет. В этот момент его пересекал небольшой грузовой фургон. Машина получила серьезные повреждения, а находившийся за рулем 60-летний японец скончался в больнице.
На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии, в том числе крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Американское военное присутствие вызывает большое недовольство у местных властей и населения.
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 Ещё 2 источника 
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