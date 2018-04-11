В Японии осудили американского пехотинца

Американский пехотинец, насмерть сбивший человека в Японии, приговорен к четырем годам

Солдат Вооруженных сил США , который в прошлом году сбил насмерть человека в японском городе Наха, управляя транспортным средством в нетрезвом состоянии, получил четыре года тюремного заключения. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года в Нахе (административный центр южной префектуры Окинава). Находившийся в состоянии алкогольного опьянения морской пехотинец, нарушил правила дорожного движения и выехал на перекресток на красный свет. В этот момент его пересекал небольшой грузовой фургон. Машина получила серьезные повреждения, а находившийся за рулем 60-летний японец скончался в больнице.