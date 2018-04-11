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Приговор экс-президенту Южной Кореи потребовали ужесточить
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Прокуратура Южной Кореи потребовала от суда ужесточить приговор экс-президенту страны 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Прокуратура Республики Корея будет добиваться ужесточения приговора экс-президенту страны Пак Кын Хе, приговоренной 6 апреля к 24 годам тюрьмы и $17 млн штрафа. Об этом говорится в распространенном в среду в Сеуле сообщении надзорного ведомства.
В документе говорится о несогласии с решением суда первой инстанции, признавшим Пак Кын Хе невиновной по двум из 18 пунктов обвинения, и приговорившего ее к 24 годам заключения вместо 30, которых требовал прокурор. В этой связи ведомство направило апелляцию в суд высшей инстанции.
Пак Кын Хе признана виновной в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью. Два эпизода получения взяток суд посчитал недоказанными.
Примечательно, что, согласно данным недавнего социологического опроса агентства Realmeter, почти 48% южнокорейцев считают излишне мягким вердикт суда первой инстанции. Чрезмерно суровым решение суда назвали 28,9%. Справедливым приговор сочли 11,3% опрошенных. Отвечая на вопрос о том, какое наказание должна понести Пак Кын Хе, 29,3% назвали пожизненное лишение свободы, 18,5% — 30 лет, которые требовала прокуратура, еще 14,8% считают экс-президента невиновной.
В исследовании приняли участие 500 человек из разных регионов страны.
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