Приговор экс-президенту Южной Кореи потребовали ужесточить

Прокуратура Южной Кореи потребовала от суда ужесточить приговор экс-президенту страны

Прокуратура Республики Корея будет добиваться ужесточения приговора экс-президенту страны Пак Кын Хе, приговоренной 6 апреля к 24 годам тюрьмы и $17 млн штрафа. Об этом говорится в распространенном в среду в Сеуле сообщении надзорного ведомства.

В документе говорится о несогласии с решением суда первой инстанции, признавшим Пак Кын Хе невиновной по двум из 18 пунктов обвинения, и приговорившего ее к 24 годам заключения вместо 30, которых требовал прокурор. В этой связи ведомство направило апелляцию в суд высшей инстанции.

Пак Кын Хе признана виновной в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью. Два эпизода получения взяток суд посчитал недоказанными.

Примечательно, что, согласно данным недавнего социологического опроса агентства Realmeter, почти 48% южнокорейцев считают излишне мягким вердикт суда первой инстанции. Чрезмерно суровым решение суда назвали 28,9%. Справедливым приговор сочли 11,3% опрошенных. Отвечая на вопрос о том, какое наказание должна понести Пак Кын Хе, 29,3% назвали пожизненное лишение свободы, 18,5% — 30 лет, которые требовала прокуратура , еще 14,8% считают экс-президента невиновной.

В исследовании приняли участие 500 человек из разных регионов страны.