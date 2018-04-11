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Американка сделала бикини из мертвых лягушек
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Американка сделала бикини из мертвых лягушек 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Фабиана Лафлер
Американка Фабиана Лафлер (Fabiana LaFleur) сшила бикини из шкурок лягушек, которых она поймала и съела. Об этом сообщает сайт Cult of Weird.
Девушка утверждает, что научилась этому у отца, который был охотником. Каждый раз, убив оленя, он старался, чтобы ни одна часть трофея не пропала. Помимо мяса, в дело шли шкуры и даже кости: мужчина делал из них рукоятки для ножей.
«Недавно я ходила ловить лягушек. Я решила поступить в духе отца и найти применение тем частям, которые большинство людей выбрасывают. Мясо из лапок пожарила, а из шкурок сшила купальник», — рассказывает Лафлер.
В апреле сообщалось, что таксидермист Джек Девани из Великобритании превратил мертвого кролика в тостер.
«Что может быть хуже, чем с утра вытащить волос из завтрака? Лучше вытащить завтрак из волос!» — подписал он видео про свою поделку.
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