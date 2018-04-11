Американка сделала бикини из мертвых лягушек

Американка Фабиана Лафлер (Fabiana LaFleur) сшила бикини из шкурок лягушек, которых она поймала и съела. Об этом сообщает сайт Cult of Weird.

Девушка утверждает, что научилась этому у отца, который был охотником. Каждый раз, убив оленя, он старался, чтобы ни одна часть трофея не пропала. Помимо мяса, в дело шли шкуры и даже кости: мужчина делал из них рукоятки для ножей.

«Недавно я ходила ловить лягушек. Я решила поступить в духе отца и найти применение тем частям, которые большинство людей выбрасывают. Мясо из лапок пожарила, а из шкурок сшила купальник», — рассказывает Лафлер.

В апреле сообщалось, что таксидермист Джек Девани из Великобритании превратил мертвого кролика в тостер.