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Панама ввела ответные меры против Венесуэлы
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Панама ввела ответные меры против Венесуэлы 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Власти Панамы ввели во вторник ответные меры против Венесуэлы, запретив ее авиакомпаниям работать в стране, сообщило правительство республики.
"Совет кабинета (министров) приказал отменить на период в 90 дней с возможностью продления всю деятельность воздушного пассажирского и грузового транспорта венесуэльских авиалиний, работающих в Панаме: Aeropostal Alas de Venezuela, Avior Airlines, Conviasa, Linea Aerea de Servicio Ejecutivo, Regional, Laser, Rutas Aereas de Venezuela, Santa Barbara Airlines, Turpial Airlines", — говорится в коммюнике панамского правительства.
Венесуэла решила с 6 апреля приостановить на 90 дней торгово-экономические отношения с Панамой и опубликовала список из 46 юридических и 22 физических лиц, с которыми венесуэльским контрагентам запрещено иметь дело, как было объявлено, для защиты венесуэльской финансовой системы. Страны также отозвали послов.
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