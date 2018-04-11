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Мадуро отказался от участия в «Саммите Америк»
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Мадуро отказался от участия в «Саммите Америк» 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник отказался от участия в "Саммите Америк" в Перу.
"Вчера ночью я решил, что не поеду на "Саммит Америк" в Лиму, я останусь с моим народом, чтобы отметить провал государственного переворота 2002 года", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.
По его словам, эта региональная встреча лидеров государств континента не находится в числе приоритетов для Венесуэлы.
На прошлой неделе Мадуро резко изменил свое отношение к предстоящему "Саммиту Америк", на который раньше стремился попасть при отсутствии приглашения, и назвал его потерей времени. С февраля и он, и МИД Венесуэлы постоянно подчеркивали, что глава страны попадет на саммит, несмотря на противодействие официальной Лимы.
Ранее власти Перу отозвали свое приглашение Мадуро и заявили, что он не сможет участвовать в региональном саммите 13-14 апреля.
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